Kingdoms of Amalur Re-Reckoning: Termin, Collector’s Edition und Trailer enthüllt

"Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning" hat heute nicht nur einen Termin erhalten. Auch machte THQ Nordic eine neue Erweiterung und die Veröffentlichung einer Collector's Edition offiziell.

THQ Nordic hat den Release-Termin von „Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning“ enthüllt. Der Titel wird demnach am 8. September 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One auf den Markt gebracht.

Darüber hinaus wurde für das kommende Jahr eine Erweiterung angekündigt, die auf den Namen „Fatesworn“ hört. Details dazu gab der Publisher bislang nicht preis.

Drei Editions angekündigt

Verkauft wird „Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning“ in einer Standard Edition für 39,99 Euro und in einer Fate Edition für 54,99 Euro. Letzere setzt sich aus dem Hauptspiel und der kommenden Erweiterung zusammen.

Außerdem schickt THQ Nordic eine Collector’s Edition ins Rennen, die für 109,99 Euro gekauft werden kann. Sie enthält neben dem Hauptspiel und der „Fatesworn“-Erweiterung eine Figur von Alyn Shir (20,8 Zentimeter hoch), einen Schlüsselanhänger, fünf Lithographien mit In-Game-Artworks und den Soundtrack.

Die Collector’s Edition

Eine Alyn-Shir-Figur (20,8 cm x 18 cm x 14,2 cm).

Ein Amalur-Schlüsselanhänger.

Fünf Original-Grafiken aus dem Spiel.

Der Soundtrack zum Spiel, komponiert von Grant Kirkhope.

Eine Sammlerbox.

Unterhalb dieser Zeilen könnt ihr euch einen Trailer zur Collector’s Edition anschauen. Vorbestellungen werden hier entgegengenommen.

+++ Kingdoms of Amalur Re-Reckoning: Remaster offiziell bestätigt +++

In „Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning“ könnt ihr die bekannte Geschichte ein weiteres Mal erleben. Während die Grafik und das Gameplay laut Hersteller verfeinert wurden, sind alle DLCs aus dem Original mit dabei. Zudem verspricht der Publisher für das Remake eine 4K-Grafik, neue Licht- und Spezialeffekte und „vieles mehr“.

Nachfolgend seht ihr den offiziellen Ankündigungstrailer und den Clip zur Collector’s Edition:

