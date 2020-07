Red Dead Online: Die Boni und Rabatte der Woche in der Übersicht

"Red Dead Online": Neue Boni und Rabatte verfügbar.

Wenig überraschend dürfen sich die „Red Dead Online“-Spieler auf dem PC und den Konsolen auch in dieser Woche auf neue Boni und Rabatte freuen.

Im Rahmen von „Ein Land der Möglichkeiten“ sowie der Free-Roam-Missionen werdet ihr beispielsweise mit der dreifachen Anzahl an Erfahrungspunkten bedacht. Die Schnäppchenjäger unter euch kommen in dieser Woche ebenfalls auf ihre Kosten. Auf die Schnellreise und die Fähigkeitskarten wird euch in dieser Woche beispielsweise ein Rabatt in Höhe von 50 Prozent eingeräumt.

Kostenlose Angebote beim Barbier

Mäntel, Hemden, Stiefel und Hüte hingegen werden in dieser Woche zu Preisen angeboten, die um 40 Prozent reduziert wurden. Die Dienstleistungen beim Barbier (Haare, Schminke und Zahnpflege) stehen in den kommenden Tagen kostenlos zur Verfügung.

Zum Thema: Red Dead Redemption 2: Sprecher von Arthur & Dutch äußern sich zu entfernter Mission

Abschließend wurden die Extras für Twitch Prime-Nutzer angekündigt. Anbei die offizielle Übersicht.

Die exklusiven Extras für Twitch Prime-Nutzer

Fortlaufende Twitch-Prime-Belohnungen: 1.000 RDO$ Bonus, 6.000 Händler-XP, 50x Flinten-Brandschrot.

Fortlaufende Twitch-Prime-Rabatte: Fünf Goldbarren Rabatt auf den Schlachttisch, 40 % Rabatt auf ein Pferd, einen Stellplatz und eine Flinte.

„Red Dead Online“ ist für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 erhältlich.

Quelle: Pressemitteilung

