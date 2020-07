Uncharted der Film: Nolan North nennt seine Idealbesetzung für Nathan Drake

2021 findet die erfolgreiche "Uncharted"-Reihe den Weg in die Kinos. In einem aktuellen Interview enthüllte Synchronsprecher Nolan North seine Idealbesetzung für den Protagonisten Nathan Drake.

Der Kinostart von "Uncharted" erfolgt 2021.

Nach einer recht holprigen Entstehungsgeschichte wird der erste Film auf Basis von Naughty Dogs erfolgreicher „Uncharted“-Reihe im nächsten Jahr den Weg auf die große Leinwand finden.

Wie bereits vor einer ganzen Weile bestätigt wurde, wird sich der Kinofilm als eine Art Prequel zu den Videospielen verstehen und eine jüngere Version des Abenteurers Nathan Drake in den Mittelpunkt rücken. In einem Interview verlor Nolan North, der Nathan Drake in den „Uncharted“-Spielen seine Stimme leiht, ein paar Worte über den Kinofilm und nannte im Zuge des Gesprächs unter anderem die seiner Meinung nach perfekte Besetzung für Nathan Drake.

Regisseur und Cast wurden mehrmals ausgewechselt

Eigenen Angaben zufolge sieht North in Chris Pine die Idealbesetzung für Nathan Drake. Wie North ausführte, sprach er am Set von „Star Trek: Into Darkness“ bereits mit Pine über dieses Thema. „Ich hatte schon die Gelegenheit, Chris Pine bei der Arbeit zuzuschauen und sagte dann eines Tages im Make-Up-Wagen zu ihm: ‚Hey, sollte jemals ein Skript namens Uncharted auf dem Tisch deines Agenten landen, solltest du einen guten Blick darauf werfen. Ich denke nämlich, du wärst der perfekte Charakter dafür‘ […] Chris Pine hat alle Qualitäten, Charm und Humor“, so North.

Zum Thema: Uncharted: Kinostart verschoben – Neuer Termin enthüllt

Allerdings räumte North ein, dass Pine vor allem bei einer 1:1-Umsetzung der Videospiele die perfekte Besetzung für Nathan Drake wäre. Da sich der Film wie eingangs erwähnt um eine jüngere Version von Nathan Drake dreht, entschieden sich die Verantwortlichen jedoch für Tom Holland als Hauptdarsteller.

Die „Uncharted“-Verfilmung wurde bereits im Jahr 2009 angekündigt und aufgrund kreativer Differenzen immer wieder verschoben. Auch die Regisseure und Drehbuchautoren sowie der Cast wurden mehrfach ausgewechselt.

Quelle: GamesRadar

