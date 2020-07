Dragon’s Dogma: Die Netflix-Serie hat einen Termin

"Dragon's Dogma" setzt Kurs auf Netflix.

Dass sich Netflix-Serien auf Basis bekannter Videospiel-Marken großer Beliebtheit erfreuen können, stellten in der Vergangenheit unter anderem „Castlevania“ oder „The Witcher“ unter Beweis.

In Zusammenarbeit mit dem japanischen Publisher Capcom wurde bereits im März des vergangenen Jahres eine Netflix-Adaption des beliebten Action-Rollenspiels „Dragon’s Dogma“ angekündigt. Wie heute von offizieller Seite bestätigt wurde, wird die Netflix-Serie am 17. September 2020 an den Start gebracht. Dann erfahren wir auch, ob wir es hier mit der nächsten erfolgreichen Videospiel-Umsetzung auf Netflix zu tun haben.

Eine eigenständige Geschichte im Dragon’s Dogma-Universum

Offiziellen Angaben zufolge erzählt die Netflix-Serie zwar eine komplett neue Geschichte in der Welt von „Dragon’s Dogma“, trotz allem dürfte die Rahmenhandlung Fans des Fantasy-Abenteuers sicherlich bekannt vorkommen. In den Mittelpunkt des Geschehens rückt ein Mann, der es sich zum Ziel gesetzt hat, Rache an einem Drachen zu üben, der ihm das Herz herausgerissen hat.

Als sogenannter „Arisen“ kehrt der Mann ins Leben zurück und begibt sich auf die Suche nach dem Drachen, um diesen zur Strecke zu bringen. Im Rahmen seines Abenteuers stößt er unter anderem auf düstere Dämonen, die die sieben Todsünden der Menschheit repräsentieren.

Only the Arisen can face the Dragon and defeat the apocalypse. Here’s your first look at the anime series adaptation of Capcom’s action fantasy classic Dragon’s Dogma, arriving September 17th. pic.twitter.com/UxJMcUrsdp — NX (@NXOnNetflix) July 14, 2020

