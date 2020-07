PlayStation Store: Summer Sale startet morgen – Rabatte auf Spiele und Addons

Der Summer Sale startet morgen.

Mittwochs gehen im PlayStation Store nahezu wöchentlich neue Sales an den Start, die euch beim Kauf ausgesuchter PS4-Spiele den einen oder anderen Euro sparen lassen. Doch morgen erwartet euch offenbar eine besonders große Auswahl an neuen Angeboten. Denn der Summer Sale mit Rabatten und Deals wird eröffnet.

Sony verschickt seit einigen Stunden E-Mails, in denen für einen brandneuen Sommerschlussverkauf im PlayStation Store geworben wird, der am 22. Juli beginnen soll. In den Promo-Mails heißt es, dass die Benutzer „bis zu 60 Prozent sparen können“, was hoffen lässt, dass diese Preisnachlässe auch für neuere PS4-Titel gelten.

Spiele und Addons günstiger

„Unser Summer Sale ist wieder da“, so Sony in den Mails. „Spart ab dem 22. Juli bis zu 60 Prozent bei einer Auswahl von Spielen und Addons.“ Wie gewohnt werden wir euch auf den neuen Sale aufmerksam machen und einige Preisbeispiele aufgreifen. Zudem dürfte morgen im PlayStation Store ein neues Angebot der Woche zur Verfügung stehen.

Das Angebot der vergangenen Woche ist weiterhin gültig. Ihr spart beim Kauf von „Far Cry 5“ ganze 86 Prozent und bezahlt am Ende nur 9,79 Euro. Der recht hohe Rabatt ist natürlich mit Vorsicht zu genießen: Bei Händlern wie Amazon werden für „Far Cry 5“ längst keine 70 Euro mehr verlangt. Beim Versandriesen zahlt ihr für die Disk-Version rund 24 Euro zuzüglich Versand.

Weitere Deals im PSN: Im PlayStation Store werden regelmäßig neue Rabatte freigeschaltet. Beispielsweise warten besondere Rabatte für PS Plus-User auf sparsame Käufer. Und solltet ihr derzeit gar kein Geld übrig haben, aber eine gültige PlayStation Plus-Mitgliedschaft besitzen: Die PS Plus-Games für Juli 2020 stehen zum „Gratis-Kauf“ bereit.

Sobald der große Summer Sale an den Start ging, lassen wir es euch wissen. In der Zwischenzeit könnt ihr unsere Themen-Übersicht zum PlayStation Store im Auge behalten.

