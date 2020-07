PS Plus Juli 2020: Gratis-Spiele des Monats können geladen werden

"Erica" gibt es als Bonus obendrauf.

Nachdem die PS Plus-Spiele für Juli 2020 in der vergangenen Woche offiziell angekündigt wurden, folgte heute die Freischaltung. Das heißt, Abonnenten können ab sofort den PlayStation Store aufsuchen, die Spiele ohne Zusatzkosten in den Warenkorb packen und den Kauf für null Euro abschließen.

Dank des zehnjährigen Jubiläums von PlayStation Plus lässt euch Sony in den Besitz von drei PS4-Spielen kommen. Neben „NBA 2K20“ und „Rise of the Romb Raider“ in einer Sonderfassung packt das Unternehmen „Erica“ als Bonus obendrauf. Nachfolgend haben wir die PS Plus-Spiele für Juli 2020 samt Verlinkung zum PlayStation Store nochmals aufgelistet:

PlayStation Plus im Juli 2020

NBA 2K20

Regulärer Preis: 59,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration

Regulärer Preis: 29,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Erica

Regulärer Preis: 9,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Wie gewohnt gilt: Die PS Plus-Spiele könnt ihr dauerhaft nutzen. Doch um sie starten zu können, ist stets eine gültige PlayStation Plus-Mitgliedschaft vonnöten. Zwölf Monate Mitgliedschaft kosten jenseits von besonderen Sales rund 60 Euro.



PS Plus lässt euch im Juli wieder ordentlich sparen.

Mit einer gültigen PlayStation Plus-Mitgliedschaft erhaltet ihr nicht nur die Spiele der Instant Games Collection, die monatlich um mindestens zwei PS4-Games erweitert wird. Auch könnt ihr auf die Online-Modi von PS4-Spielen zuzugreifen, profitiert mehr Cloud-Speicher und bekommt regelmäßige Rabatte.

PS Plus im August 2020: Sollte diesmal nichts für euch dabei sein, dann wartet schon in rund vier Wochen die nächste Gelegenheit auf euch. Die Termine für PS Plus im August 2020 stehen im Grunde fest, sofern Sony an der bisherigen Strategie festhält. Freigeschaltet werden PS Plus-Spiele meist am ersten Dienstag eines Monats. Die Enthüllung erfolgt am Mittwoch der Vorwoche. Für August bedeutet das:

Enthüllung des PS Plus-August-Angebotes am 29. Juli 2020

Veröffentlichung der August-Spiele am 4. August 2020

Wie die vergangenen Monate zeigten, sind die Termine nicht immer in Stein gemeißelt.

Was gibt es sonst noch für PS Plus-User?

Vor einigen Tagen wurden die sogenannten PS Plus Rewards für Juli enthüllt. Kochmuffel können bei Amazon Knorr-Snacks ordern und bekommen beim Kauf einen 30 Prozent-Rabatt. Der gleiche Rabatt gilt für Produkte von AXE.

Auch auf einen Gratis-Müsli bei einem bekannten Versender könnt ihr setzen. Zudem warten 5.000 LootCoins auf euch. Interessanter könnte für viele PS Plus-Kunden der 15 Prozent-Rabatt für Medion-Produkte sein.

Mehr zu PS Plus erfahrt ihr in unserer verlinkten Übersicht.

