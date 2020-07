The Outer Worlds: „Special Message“ könnte auf DLC-Enthüllung hindeuten

Auf euch wartet eine "Special Message".

Obsidian Entertainment scheint etwas Neues für „The Outer Worlds“ in der Pipeline zu haben. Darauf deutet eine neue „Special Message“ auf der offiziellen Webseite hin. „Bleibt dran für eine weitere Sondermeldung von Spacer’s Choice“, heißt es dort im Wortlaut.

Jetzt kann natürlich fleißig spekuliert werden, was Obsidian Entertainment vorhat. Doch eine baldige Download-Erweiterung für „The Outer Worlds“ scheint durchaus im Bereich des Möglichen zu sein.

DLC schon 2019 bestätigt

Obsidian hatte schon im vergangenen Jahr bestätigt, dass es in diesem Jahr DLC geben wird. Angesichts der Tatsache, dass während Entwicklung ein ganzer Planet verworfen werden musste, ist es durchaus möglich, dass dieser wieder hinzugefügt wird.

Die Neuigkeiten zu „The Outer Worlds“ könnten am kommenden Donnerstag geteilt werden. Denn an diesem Tag findet Microsofts First-Party-Titel-Showcase für die Xbox-Serie X statt. Ein weiterer Teil der Show könnten die „Age of Empires 3: Definitive Edition“ und „Battletoads“ sein. Sie erhielten kürzlich in Australien Altersfreigaben, was auf mögliche Enthüllungen in dieser Woche hindeutet. Auch zu „Fable 4“ keimten einschlägige Spekulationen auf.

Während Spiele wie „Age of Empires 3“ nicht auf der PS4 landen werden, handelt es sich bei „The Outer Worlds“ um ein Multiplattform-Spiel, sodass die kommenden Neuigkeiten auch die PlayStation-Spieler interessieren dürften. Wir halten euch entsprechend auf dem Laufenden.

Zum Thema

In unserem Test zu „The Outer Worlds“ kam Olaf zu dem Schluss: „Wenn wir nur das Gameplay betrachten so präsentiert sich das Action-Rollenspiel als gelungener aber sicherlich nicht herausragender Vertreter seiner Zunft, der Innovationen meidet und viele Aspekte der Fallout-Serie entlehnt und oft auf Nummer sicher geht. Trotzdem zieht uns The Outer Worlds immer wieder in seine Welt und das liegt vor allem an den genialen Dialogen!“

Greetings employees of Halcyon,

The Board is pleased to announce that we have been able to acquire a portion of The Outer Worlds website! Feel free to take an additional 5-minute break today to visit the website, you’ve earned it! 🚀✨https://t.co/g3ADukdpfw — The Outer Worlds (@OuterWorlds) July 20, 2020

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu The Outer Worlds