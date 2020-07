PS5: Details zum „Activities“-Feature durchgesickert – Offizielle Präsentation in Kürze?

Die PS5 erscheint im Weihnachtsgeschäft 2020.

In den vergangenen Monaten wiesen die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment bereits darauf hin, dass es dem Unternehmen bei der PS5 darum gehen wird, die allgemeine Nutzererfahrung zu verbessern.

Ein Unterfangen, das offenbar unter anderem mit dem sogenannten „Activities“-Feature in Angriff genommen werden soll. Zu den „Activities“ erreichten uns heute die ersten Details, die in einem Vorschau-Artikel von Gamereactor zu finden waren. Auch wenn der Artikel schon nach kurzer Zeit wieder vom Netz genommen wurde, geistern die entsprechenden Details seitdem durch das Internet. Wie es heißt, stammen die Informationen zur „Activities“-Funktion der PS5 aus einer Präsentation des Offroad-Rennspiels „WRC 9“.

Sofortiger Zugriff auf das Spiel und seine Inhalte

Laut den Angaben von Gamereactor wird es durch das „Activities“-Feature möglich sein, vom Dashboard der PS5 auf das Rally-Spiel an sich oder ausgewählte Inhalte wie Rennen oder Aktivitäten zuzugreifen und diese ohne Verzögerung in Angriff zu nehmen. Somit dürften sich die Gerüchte der letzten Monate bewahrheitet haben, die aufkamen, nachdem ein Patent von Sony Interactive Entertainment entdeckt wurde, in dem von einer Direct-Gameplay-Lösung die Rede war.

Ein offizielles Statement zur „Activities“-Funktion der PS5 steht aktuell noch aus. Laut dem Analysten und als verlässliche Insider-Quelle geltenden Daniel Ahmad alias „ZhugeEx“ soll die offizielle Präsentation des Features aber schon in Kürze erfolgen. Könnte es im Rahmen der „State of Play“ im August, die zuletzt immer wieder in der Gerüchteküche auftauchte, so weit sein?

„Das Ganze ist etwas, über das wir bald mehr hören sollten. Eine tiefgreifende Integration zwischen dem PS5-Betriebssystem und den Spielen, um das Gesamterlebnis für die Benutzer zu verbessern“, so Ahmad.

Quelle: Videogames Chronicle

