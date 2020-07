Sekiro Shadows Die Twice: Großes Update mit wiederholbaren Bossen und mehr angekündigt

Wie die Entwickler von From Software bekannt gaben, befindet sich ein umfangreiches Update zu "Sekiro: Shadows Die Twice" in Arbeit. Mit diesem wird es euch unter anderem ermöglicht, bereits geschlagene Bosse ein weiteres Mal herauszufordern.

"Sekiro: Shadows Die Twice" ist für die PS4 erhältlich.

Relativ überraschend kündigten die japanischen Entwickler von From Software heute ein umfangreiches Update zu „Sekiro: Shadows Die Twice“ an.

Wie sich der offiziellen Ankündigung des Updates entnehmen lässt, dürft ihr euch unter anderem über die Möglichkeit freuen, bereits besiegte Bosse oder Elite-Gegner ein weiteres Mal in Angriff zu nehmen. Sei es aus reinem Spaß oder mit dem Vorhaben, euer Timing und euer Geschick mit der Klinge weiter zu verbessern. Bei diesem Feature wird es allerdings nicht bleiben.

Zusätzliche Outfits für euren Helden

Mit einer weiteren neuen Funktion denken die Entwickler von From Software an diejenigen unter euch, die einem Freund hilfreich zur Seite stehen oder schlichtweg ein wenig mit ihrem Können angeben möchten. So wird es nach dem Release des neuen Updates möglich sein, mit dem „Remnant“-Feature 30 Sekunden lange Clips aufzunehmen und an andere „Sekiro“-Spieler zu verschicken.

Zum Thema: Sekiro Shadows Die Twice: Laut Insider keine DLCs geplant – Der Fokus liegt auf Elden Ring

Auf diesem Wege könnt ihr beispielsweise anderen Spielern unter die Arme greifen, indem ihr ihnen möglichst effektive Strategien in einem Bosskampf zeigt. Angerundet wird das kommende Update von drei Outfits, mit denen ihr euren Helden versehen könnt – darunter „Old Ashina Shinobi“ und „Tengu“.

Das besagte „Additional Features“-Update zu „Sekiro: Shadows Die Twice“ wird für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 veröffentlicht und ab dem 29. Oktober 2020 erhältlich sein. Abschließend wies From Software darauf hin, dass sich das knackige Abenteuer mittlerweile mehr als fünf Millionen Mal verkaufte.

Quelle: Gematsu

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Sekiro: Shadows Die Twice