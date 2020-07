EA: Ist an Studio-Übernahmen interessiert, aber äußert sich nicht zu Warner Bros. – Titanfall könnte eines Tages zurückkehren

Der Spielehersteller Electronic Arts hat sich zu möglichen Studioübernahmen geäußert, auch wenn man keine Details zu Warner Bros. Interactive Entertainment nennen wollte. Zudem könnte in Zukunft auch ein neues "Titanfall" erscheinen.

Electronic Arts schaut sich immer nach neuen Talenten um.

In den letzten Wochen machten Gerüchte die Runde, laut denen Warner Bros. Interactive Entertainment zum Verkauf steht. Einer der Interessenten soll auch Electronic Arts sein, wobei der Publisher in der aktuellsten Finanzkonferenz einige Worte zu potentiellen Studioübernahmen verloren hat.

Zu bestimmten Studios möchte EA nichts sagen

EAs Chief Financial Officer Blake Jorgensen betonte, dass man ein hohes Interesse an den Kauf von Studios hat. Allerdings wollte er nicht über einen möglichen Aufkauf von Warner Bros. Interactive Entertainment sprechen, auch wenn Electronic Arts seiner Aussage nach eines der größte Spieleunternehmen der Welt ist, womit es in aller Regel stets beteiligt ist, sobald Studios zum Verkauf stehen.

„Es ist sehr selten, dass wir nicht die Chance erhalten uns etwas anzuschauen, das zum Verkauf bereitsteht“, sagte Jorgensen. „Man kann sich vorstellen, dass uns Leute anrufen und sagen, dass wir darüber nachdenken das Geschäft zu verkaufen oder darüber nachdenken sich selbst zu verkaufen. Wir sind ein Ort, an den eine Menge Leute als eine langfristige Heimat kommen möchten, falls sie darüber nachdenken das Unternehmen zu verkaufen. Wir können uns fast alles anschauen.“

Mehr zum Thema: Warner Bros. Interactive – Microsoft, EA und weitere Publisher an einer Übernahme interessiert?

Zu bestimmten Akquisitionen kann sich Jorgensen nicht äußern. In der Vergangenheit seien die Aufkäufe, die EA getätigt hatte, jedoch durch lange bestehende Partnerschaften zustande gekommen. Man sei nicht unbedingt daran interessiert ein Studio aufzukaufen, um dessen Auswahl an Spielen zu erhalten. Stattdessen legt man stets den Fokus auf die Talente, die bei den entsprechenden Studios arbeiten.

„Ich denke, dass Respawn ein klassisches Beispiel dafür ist. Wir schafften es sie in den Stall zu bringen und ihnen eine unglaubliche Unterstützung zu bieten. All dies wurde von dem Fakt vorangetrieben, dass sie ein unglaubliches Talent haben. Es drehte sich nicht um Titanfall ─ dies ist keine Beleidigung für Titanfall. Es ist ein großartiges Spiel und vielleicht sieht man Titanfall eines Tages wieder. Aber es drehte sich wirklich um das Team“, unterstrich Jorgensen seine Meinung im Weiteren.

In Zukunft wird man sich immer neue kreative Teams anschauen, die man aufkaufen könnte. Aufgrund der globalen Pandemie könnte es sein, dass Electronic Arts in nächster Zeit von Akquisitionen absieht, da viele Unternehmen von den Lockdowns profitierten und aktuell eher weniger über einen Verkauf nachdenken. Abschließend sagte Jorgensen, dass Electronich „mehr als je zuvor“ an Studioübernahmen interessiert sei, da man das Talent sieht und der Aufbau großartiger neuer Marken entscheidend für den langfristigen Wachstum des Unternehmens ist.

