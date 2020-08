PS5 & Xbox Series X: Next-Gen-Hardware wird für viele Innovationen sorgen, so The Initiative

Geht es nach Microsofts First-Party-Studio The Initiative, dann dürfen wir uns auf der PS5 und der Xbox Series X nicht nur über eine verbesserte Grafik freuen. Darüber hinaus sollen die Next-Generation-Konsolen in verschiedenen Bereichen für Innovationen sorgen.

Die PS5 und die Xbox Series X erscheinen im diesjährigen Weihnachtsgeschäft.

Natürlich arbeitet auch The Initiative, eines der neu gegründeten First-Party-Studios von Microsoft, an Projekten für die neue Konsolen-Generation – in diesem Fall die Xbox Series X.

In einem aktuellen Interview ging Francisco Aisa Garcia, seines Zeichens Senior-Gameplay-Engineer bei The Initiative, allerdings auf die Hardware der neuen Konsolen-Generation an sich ein und wies darauf hin, dass sich die Spieler nicht nur auf eine rundum verbesserte Grafik einstellen dürfen. Darüber hinaus sei damit zu rechnen, dass die Hardware der Next-Generation-Konsolen technische Innovationen in verschiedenen Bereichen nach sich zieht.

Raytracing könnte sich auf das Gameplay auswirken

„Ich bin mir sicher, dass wir überall Innovationen sehen werden. Was mich begeistert, sind die Dinge, die in die Hardware eingebaut sind, um die Dinge schneller zu verarbeiten. All diese Dinge, an die Sie denken können, wie Raytracing und die Vorteile, die wir sehen werden … Wir haben Raytracing bereits gesehen. Aber wir haben nie das volle Potenzial gesehen, weil wir nie Menschen hatten, die sich ausschließlich dem Aufbau von Welten rund um diese Technologie widmeten“, so Garcia.

Und weiter: „In der neuen Generation wird es überall allgegenwärtig sein. Die Teams werden an Technologien zur Unterstützung von Raytracing und deren Verwendung arbeiten, und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir einige Dinge herausbringen werden, mit denen keiner gerechnet hat. Raytracing kann sich auch auf Ihre Spielweise auswirken. Sie können beispielsweise überall Reflexionen sehen, die sich auf die Reaktion der KI auswirken können, da sie auf diese Reflexionen reagieren können. Das können Sie jetzt in Ihr Design integrieren, woran Sie vorher noch nicht gedacht hätten.“

Sowohl die PS5 als auch die Xbox Series X erscheinen im diesjährigen Weihnachtsgeschäft. Konkrete Termine und Preise wurden bisher nicht genannt.

