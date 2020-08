Call of Duty Modern Warfare & Warzone: Season 5 erfordert einen riesigen Patch

Activision und Infinity Ward werden in dieser Woche eine weitere Season in "Call of Duty: Modern Warfare" und "Call of Duty: Warzone" an den Start bringen. Dabei dürfen die Spieler ein weiteres Mal ein umfangreiches Update erwarten.

Am kommenden Mittwoch, den 5. August 2020 startet die fünfte Season in „Call of Duty: Modern Warfare“ und „Call of Duty: Warzone“. Die zuständigen Entwickler von Infinity Ward werden den Spielern zahlreiche neue Inhalte bieten, die neue Mehrspieler-Karten, Waffen, Charaktere und mehr umfassen. Zudem werden auch Änderungen an der Warzone-Karte vorgenommen, sodass man die Stadioneröffnung und einen herumfahrenden Zug erleben kann.

Ein großes Update voller neuer Inhalte

Allerdings befürchten die meisten Spieler, dass sie ein weiteres Mal ein gigantisches Update herunterladen müssen, ehe sie in die neue Season starten können. Via Twitter hat Production Director Paul Haile bestätigt, dass man ein weiteres großes Update erwarten kann, Mit dem neuen Patch wird man auch Änderungen am Backend vornehmen, um letzten Endes die Gesamtgröße der Spieldaten zu senken. Dies wird durch eine Optimierung der Assets erreicht.

„Dies bedeutet, dass der Download groß sein wird, aber die Gesamtgröße des Spiels wird nach dem Download des Patches tatsächlich auf den Konsolen schrumpfen, auch wenn wir eine Menge Inhalt für die Season hinzufügen“, schrieb Hiele.

Zum Thema

Infinity Ward möchte in Zukunft die Gesamtgröße von „Call of Duty: Modern Warfare“ und „Call of Duty: Warzone“ weiter senken, auch wenn dies schwierig umzusetzen sein soll. Dementsprechend kann man gespannt sein, welche Größe der First-Person-Shooter eines Tages haben wird. Eine konkrete Aussage zu der Größe des neuen Patches wurde bisher nicht getroffen. Das Season 4-Update konnte je nach Plattform zwischen 32 und 45 Gigabyte groß sein.

„Call of Duty: Modern Warfare“ ist für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC erhältlich.



(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Call of Duty Modern Warfare