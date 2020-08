The Last of Us: HBO-Serie könnte verworfene Inhalte des Spiels zeigen

Bereits seit Längerem ist bekannt, es werde an einer "The Last of Us"-Serie gearbeitet, die bei HBO starten wird. Einer der Macher erzählte kürzlich mehr über die Pläne zur Show.

Genauer handelt es sich hierbei um Craig Mazin, den Produzenten der kommenden „The Last of Us“-Serie. Gegenüber BBC Radio 5 Live (via Comic Book) sprach er zwar vor allem über seine erfolgreiche Show „Chernobyl“, ging jedoch ebenfalls auf die Pläne für die Videospiel-Adaption ein, an der er gemeinsam mit Neil Druckman, dem Director der Reihe, arbeite.

HBO-Serie könnte aus Videospiel-Vorlage entferntes Material beinhalten

Wie wir zuvor bereits berichteten, beabsichtige HBO, die bekannte Geschichte von „The Last of Us“ für die Serien-Umsetzung zu erweitern. Dabei versicherte Mazin den besorgten Fans gleichzeitig, ihm und Druckman gehe es darum, dass jegliche Erweiterungen nur dazu dienen würden, um die Erfahrung zu verbessern. Dafür könnte die Serie unter anderem auf Inhalte zurückgreifen, die es damals nicht in die finale Version des Spiels schafften. Welche genau das sein werden, verriet er jedoch nicht.

Mazin führt diesbezüglich jedoch weiter aus: „Irgendwann sagte Neil: ‚Weißt du, es gab eine Sache, über die wir eine Weile sprachen‘, und dann sagte er mir, was es war. Ich sagte: ‚Nun, das muss jetzt rein. Du kannst mich nicht davon abhalten, das zu tun. Also machen wir das.'“ Gleichzeitig versprach der Produzent, es werde „keinen episodischen Unsinn“ in der „The Last of Us“-Serie geben.

Stattdessen seien alle neuen Dinge, die der Story hinzugefügt würden, einzig und allein dazu gedacht, „die Handlung zu bereichern“. All die bekannten und neuen Elemente seien darüber hinaus „auf organische, ernsthafte Weise miteinander verbunden, was Fans und Neulinge gleichermaßen schätzen werden.“

Die kommende „The Last of Us“-Serie von HBO hat gegenwärtig noch keinen offiziellen Starttermin.

