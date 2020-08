Marvel’s Avengers: Spider-Man bestätigt – Allerdings nur für PS4 & PS5

Wie von offizieller Seite bestätigt wurde, dürfen sich die Spieler von "Marvel's Avengers" in der Tat auf eine Auftritt von Spider-Man freuen. Für Nutzer auf dem PC oder den Xbox-Plattformen hat die Sache jedoch einen Haken.

"Marvel's Avengers" erscheint Anfang September.

In den vergangenen Stunden sorgte eine Produktbeschreibung eines Händlers für reichlich Verwirrung. So ließ sich dieser entnehmen, dass Spider-Man exklusiv auf den PlayStation-Plattformen in „Marvel’s Avengers“ mitmischen wird.

Nachdem der Händler diese Angaben nur kurze Zeit später zurückzog und von einem simplen Fehler sprach, wurde Spider-Man nun für einen Auftritt in „Marvel’s Avengers“ bestätigt. Wie aus einem entsprechenden Eintrag des Offiziellen PlayStation Blogs hervorgeht, wird sich der sympathische Netzschwinger von nebenan Anfang 2021 zum bestehenden Cast von „Marvel’s Avengers“ gesellen.

Der PC und die Xbox-Plattformen gehen leer aus

Allerdings gilt das Ganze nur für die PS4- und PS5-Versionen des Action-Titels. Spieler auf dem PC oder den Xbox-Plattformen gehen leer aus. Eigenen Angaben zufolge werden die Entwickler von Crystal Dynamics keine Kosten und Mühen scheuen, wenn es darum geht, Spider-Man möglichst authentisch umzusetzen und den Ansprüchen der Fans gerecht zu werden. Genau wie es bei den anderen Helden der Fall ist, bekommt auch Spider-Man einen individuellen Fertigkeitenbaum spendiert, mit dem ihr den Helden verbessern und entsprechend anpassen könnt.

Zum Thema: Marvel’s Avengers: Umfangreiche Raid-ähnliche Missionen folgen nach dem Launch

„Wenn er sich durch die Luft bewegt, möchten wir, dass du dich anmutig und leicht fühlst und in der Lage bist, eine Vielzahl von Netzkonfigurationen und Gadgets zu verwenden, um deine Bewegungen zu verbessern“, so die Entwickler. Wie es weiter heißt, wird der Launch von Spider-Man Anfang 2021 mit einem exklusiven Ingame-Event begangen, in dem ihr euch mit einer Vielzahl abwechslungsreicher Herausforderungen konfrontiert sehen werden.

Alle weiteren Details zu diesem Thema wurden auf dem offiziellen PlayStation Blog zusammengefasst. „Marvel’s Avengers“ wird am 4. September 2020 für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 veröffentlicht. Umsetzungen für die beiden Next-Generation-Konsolen Xbox Series X beziehungsweise PS5 folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Quelle: PlayStation Blog

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Spider-Man