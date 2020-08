Gamescom Concress: Heiko Maas als Sprecher bestätigt und weitere Details

Im Zuge der diesjährigen Gamescom 2020 wird der sogenannte Gamescom Congress veranstaltet. Mit dabei ist Heiko Mass als Sprecher. Er nimmt sich dem Thema "Games sind Vielfalt und Demokratie" an.

In diesem Jahr könnt ihr nicht nach Köln reisen und durch die Hallen der Gamescom schlendern.

Die Veranstalter der Kölnmesse haben mitgeteilt, dass Heiko Maas, Bundesminister des Auswärtigen, den diesjährigen Gamescom Congress „mit einem Talk“ eröffnen wird. Im Interview spricht er zum Thema „Games sind Vielfalt und Demokratie“.

Aufgrund der Einschränkungen durch die COVID-19-Pandemie findet der Kongress am 28. August 2020 von 11:00 bis 19:00 Uhr nicht vor Ort in Köln statt. Stattdessen wird er ausschließlich online ausgestrahlt.

Gespräche im Livestream

„Sämtliche Talks, Panels und Workshops können kostenfrei auf Gamescom Now, dem Content-Hub der Gamescom, verfolgt werden. Eines der Highlights um 18:00 Uhr im Livestream: Die diesjährige Debatt(l)e Royale – die Politik-Arena auf der Gamescom – mit Spitzenpolitikerinnen und -politikern des Bundes“, so die Veranstalter in der heutigen Pressemeldung.

Schwerpunkt der diesjährigen Veranstaltung bilden das Thema „Digitales Lernen“ und die Frage, wie Games den Schulalltag bereichern können. Zu diesem Thema werden Online-Workshops angeboten, die sich speziell an Lehrerinnen und Lehrer richten. Diese dürften aufgrund der COVID-19-Pandemie und der Wiedereinführung des flächendeckenden Präsenzunterrichts momentan vor anderen Herausforderungen stehen.

„In den Workshops steht der praktische Aspekt von Games im Fokus. Die Dozentinnen und Dozenten beleuchten den Einsatz von Games im Schulalltag und zeigen beispielsweise, wie Spiele den Deutsch-, Geschichts- oder Sozialkundeunterricht bereichern können. Für die Teilnahme an den kostenlosen Workshops ist eine Anmeldung erforderlich“, heißt es weiter.

Letztendlich soll sich der Gamescom Congress an Interessierte aus den Bereichen Schule, Wissenschaft, Kultur, Politik und Journalismus sowie an Wirtschaftsvertreter aller Branchen richten.

Auch die Gamescom ansich wird in diesem Jahr rein digital veranstaltet. Sie startet am 27. August und endet am 30. August 2020. Für die Online-Messe wurde ein breites Programm ausgearbeitet.

