Xbox One S V2: Platzhalter für die Xbox Series S? Händler nimmt Konsole ins Sortiment auf

Im Sortiment des US-Händlers Target möchte ein Nutzer auf eine Konsole mit dem Codenamen "Xbox One S Version 2" beziehungsweise "Xbox One S V2" gestoßen sein. Spekuliert wird, dass wir es hier möglicherweise mit einem simplen Platzhalter für die noch nicht offiziell angekündigte Xbox Series S zu tun haben könnten.

Auch wenn eine offizielle Ankündigung weiter auf sich warten lässt, gilt mittlerweile als sicher, dass Microsoft in der kommenden Konsolen-Generation auf zwei Systeme setzen wird.

Neben der Xbox Series X soll auch eine schwächere und günstigere Version der Next-Generation-Konsole erscheinen, die seit Monaten unter den Begriffen Xbox Series S beziehungsweise „Xbox Lockhart“ durch die Gerüchteküche geistert. Für frische Spekulationen sorgt ein Mitarbeiter der US-Handelskette Target, der via Twitter darauf hinwies, dass in den internen Datenbanken eine neue Konsole mit der Bezeichnung „Xbox One S V2“ auftauchte.

Ein Hinweis auf die Xbox Series S?

Nahe liegend wäre sicherlich, dass wir es hier lediglich mit einer simplen Revision der Xbox One S zu tun haben, die möglicherweise mit dem Xbox-Controller der nächsten Generation ausgeliefert wird. Dagegen spricht wohl die Tatsache, dass Microsoft parallel zum nahenden Start der neuen Konsolen-Generation ein System, das mit Hardware aus dem Jahr 2013 versehen wurde, zum Preis von 299,99 US-Dollar anbietet.

Daher wird spekuliert, dass sich hinter der Bezeichnung „Xbox One S V2“ ein simpler Platzhalter für die noch nicht angekündigte Xbox Series S verstecken könnte. Den unbestätigten Berichten zufolge soll die günstigere Version der Xbox Series X in den nächsten Wochen offiziell angekündigt beziehungsweise präsentiert werden. Dazu könnte also auch der aktuelle Produkteintrag von Target passen.

Warten wir die offizielle Ankündigung durch Microsoft ab.

Possible console revision for Xbox One S? This just appeared in our system at Target @Wario64 pic.twitter.com/IF3EPl41hm — Private Biscuit (@Pvt_Biscuit) August 16, 2020

