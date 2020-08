Ratchet & Clank Rift Apart: Gameplay-Präsentation in dieser Woche angekündigt

"Ratchet and Clank: Rift Apart" erscheint exklusiv für die PS5.

Im Zuge eines groß angelegten Online-Events stellte Sony Interactive Entertainment im Juni dieses Jahres den ersten Schwung an Titeln vor, der sich aktuell für die PlayStation 5 in Arbeit befindet.

Unter den besagten Spielen befand sich unter anderem der Action-Plattformer „Ratchet and Clank: Rift Apart“, der beim US-Studio Insomniac Games entsteht. Wie bekannt gegeben wurde, dürfen wir uns in dieser Woche über frische Gameplay-Szenen zum neuen Abenteuer von Ratchet und seinen Freunden freuen. Diese werden im Rahmen des „Gamescom: Opening Night Live“-Events am Donnerstag, den 27. August 2020 präsentiert. Das Event startet um 20 Uhr unserer Zeit.

„Ratchet and Clank: Rift Apart“ macht laut offiziellen Angaben regen Gebrauch von den technischen Möglichkeiten der PlayStation 5. Unter anderem soll die Nutzung der SSD für komplett neue Spielmechaniken wie sich in Sekundenbruchteilen verändernde Welten sorgen. Auch der 3D-Sound und die exklusiven Features des DualSense-Controllers werden laut Insomniac Games dafür sorgen, dass die Serie spielerisch auf ein neues Level gehoben wird.

Zum Thema: Ratchet & Clank Rift Apart: Es erwarten euch neue und bekannte Planeten

Neben Ratchet ist in „Ratchet & Clank: Rift Apart“ ein weiblicher Lombax spielbar. Weiter hieß es, dass ihr im PS5-Debüt der Reihe nicht nur neue Planeten erkundet. Auch die eine oder andere Welt aus den Vorgängern soll ihr Comeback feiern.

Einen konkreten Releasetermin bekam „Ratchet & Clank: Rift Apart“ bisher nicht spendiert.

Don’t miss the world premiere @PlayStation 5 demo of Ratchet & Clank:

Rift Apart with @insomniacgames #ps5

Watch @gamescom Opening Night Live, streaming Thursday at 8 pm CEST / 2 PM ET / 11 AM PT

Watch at: https://t.co/FjoDbKUBkl pic.twitter.com/jPzzWO6Tiu

— Geoff Keighley 🔜 Opening Night Live (@geoffkeighley) August 25, 2020