Call of Duty Modern Warfare: Hat scheinbar 30 Millionen Verkäufe erzielt

Am gestrigen Abend veranstaltete Nvidia ein Ankündigungsevent zu der hauseigenen RTX-Technologie, in dessen Rahmen auch zahlreiche neue Trailer zu verschiedenen namhaften Spielen wie „Cyberpunk 2077“, „Watch Dogs: Legion“ oder auch „Call of Duty: Black Ops Cold War“ enthüllt wurden. In diesem Trailern konnte man bereits das Raytracing sehen, das auf dem PC mit GeForce RTX möglich sein soll.

Wie groß ist der Erfolg wirklich?

Allerdings hatte Nvidia-Geschäftsführer Jen-Hsun Huang auch ein interessantes Detail zum „letzten Call of Duty“ verraten. Demnach soll „Call of Duty: Modern Warfare“ mehr als 30 Millionen Einheiten verkauft haben, was einen immensen Erfolg darstellen würde. Auch wenn Activision bereits bestätigte, dass sich „Call of Duty: Modern Warfare“ in Bezug auf die Verkaufs- sowie die Spielerzahlen außerordentlich gut geschlagen hat, so hat das Unternehmen bisher keine konkreten Zahlen genannt.

Zu der Aussage von Jen-Hsun Huang hat sich Activision bisher nicht geäußert, weshalb es bisher nichts weiter als ein Gerücht ist. Sollte Activision konkrete Aussagen zu dem Erfolg von „Call of Duty: Modern Warfare“ treffen, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

