PS4: Die Durchspielraten der beliebtesten Titel – The Last of Us 2 an der Spitze

Viele Spiele werden vom Käufer nicht zu Ende gespielt.

Singleplayer-Spiele verkaufen sich nach wie vor hervorragend, obwohl ein großer Teil der Gamer die Kampagne eines Spiels gar nicht abschließt. Die Entwickler einer AAA-Produktion können stolz sein, wenn ihr Spiel wenigstens von der Hälfte aller Käufer durchgespielt wird. In den meisten Fällen beenden gerade mal 35 bis 40 Prozent der Gamer die Kampagne. Viele Titel entstammen dem Open World-Genre. Diese Durchschnittswerte lassen sich auf der Trophäen-Liste des jeweiligen PS4-Spiels einsehen.

Hier haben wir für euch die Durchspielraten angesagter PS4-Spiele übersichtlich aufgelistet:

The Last of Us Part 2: 58 Prozent

58 Prozent Final Fantasy VII Remake: 53 Prozent

53 Prozent God of War: 52 Prozent

52 Prozent Marvel’s Spider-Man : 51 Prozent

: 51 Prozent Detroit – Become Human: 49 Prozent

49 Prozent The Last of Us Remastered: 40 Prozent (Schwierigkeitsgrad: Leicht)

40 Prozent (Schwierigkeitsgrad: Leicht) Uncharted 4: 39 Prozent (Schwierigkeitsgrad: Erforscher)

39 Prozent (Schwierigkeitsgrad: Erforscher) Ghost of Tsushima: 38 Prozent

38 Prozent Horizon Zero Dawn: 35 Prozent

35 Prozent Days Gone: 34 Prozent

34 Prozent Death Stranding: 29 Prozent

29 Prozent Bloodborne: 14 Prozent

The Last of Us Part 2 wurde am häufigsten durchgespielt

Zwar wirken auch 58 Prozent nicht außergewöhnlich hoch, doch mit diesem Wert stellt „The Last of Us Part 2“ einen neuen Rekord für den Exklusivtitel mit der höchsten Durchspielrate auf. Obwohl das Spiel polarisierte und bei weitem nicht alle Fans zufriedenstellen konnte, wurde die Geschichte rund um Ellie und Abby von den meisten Spielern erfolgreich abgeschlossen.

Durch das Abschließen der Kampagne erhaltet ihr eine Trophäe mit dem Titel „Was ich tun musste“. Wenn ihr diese im Menü der PS4 aufruft, könnt ihr den oben angegebenen Wert einsehen.

Direkt dahinter folgen das Remake von „Final Fantasy VII“, „Marvel’s Spider-Man“ und „God of War“ aus dem Jahre 2018, welche knapp mehr als die Hälfte der Spieler in ihren Bann zogen konnte. Die Remastered-Version des ersten „The Last of Us“-Ablegers wurde von lediglich 40 Prozent der Gamer zu Ende gespielt.

Darüber hinaus weist die Liste die ein oder andere Überraschung auf. Titel wie „Ghost of Tsushima“ oder „Horizon Zero Dawn“ schnitten sowohl in der Presse als auch bei den Fans hervorragend ab, doch wurde die Kampagne von nur knapp mehr als einem Drittel der Käufer vollendet.

Das Schlusslicht der Auflistung bildet das 2015 erschienene Action-Rollenspiel „Bloodborne“, dessen Kampagne nur mickrige 14 Prozent der Spieler abgeschlossen haben. Vermutlich waren der hohe Schwierigkeitsgrad und die langen Ladezeiten die Gründe dafür, dass die meisten Spieler die Geduld verloren haben.

Es gibt noch weitere Gründe, warum so viele Gamer die Lust am Spiel verlieren und die Kampagne letzten Endes nicht abschließen. Entweder kann sie die Geschichte nicht fesseln oder der Umfang des Spiels ist schlichtweg zu hoch. Gerade Open World-Spiele fallen in der heutigen Zeit derart umfangreich aus, dass vor allem berufstätige Menschen die Zeit nicht finden, um solche Titel durchzuspielen.

Quelle: ungeek

