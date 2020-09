PSN Store Sale: Zahlreiche Blockbuster-Angebote – FIFA 20 für weniger als 5 Euro

"FIFA 20" bekommt ihr in dieser Woche besonders günstig.

Sony hat mit den Essential Picks im PlayStation Store einen neuen Sale gestartet, der sich nach den vorangegangenen Indie-Deals kleineren und größeren Blockbustern widmet, die ihr günstiger für eure PS4 erwerben könnt.

Im Angebot ist beispielsweise Naughty Dogs „The Last of Us Part 2“, das im PSN statt 69,99 nur 59,99 Euro kostet. Der Rabatt liegt bei 14 Prozent. Ein gutes Angebot ist es nicht. Bei Amazon werdet ihr für weniger als 44 Euro fündig. Auch die digitale Deluxe Edition ist ein Teil des Sales. Kaufen könnt ihr sie für 69,99 statt 79,99 Euro.

Ebenfalls recht neu ist das PS4-Spiel „Dreams“, das im PlayStation Store um 25 Prozent auf 29,99 Euro gesenkt wurde. Bei Amazon kostet der Titel derzeit 26,31 Euro. Kojimas „Death Stranding“ ist in der Digital Deluxe Edition für 39,99 Euro zu haben. Der Preis sank um 50 Prozent. Die Standardversion bekommt ihr 57 Prozent günstiger für 30,09 Euro. Bei Amazon kostet sie 25,90 Euro.

„Call of Duty: Modern Warfare“ ist für 45,49 statt 69,99 Euro im Angebot. Die Battle Pass-Edition schlägt im Rahmen des Sales mit 63,74 statt 84,99 Euro zu Buche. „God of War“ bekommt ihr für 14,99 Euro, was einem Rabatt in Höhe von 25 Prozent entspricht. „Gran Turismo Sport Spec II“ wandert dank eines 50 Prozent-Rabattes für 14,99 Euro in euren Besitz.

FIFA 20 für 4,89 Euro

„FIFA 20“ ist zwar seit fast einem Jahr auf dem Markt. Doch solltet ihr den Dauerseller noch immer nicht gekauft haben: 4,89 Euro ist euer Preis bis zum 17. September 2020. Der Rabatt beträgt 93 Prozent, da nach wie vor der Standardpreis von 69,99 Euro zugrunde liegt. Zum Vergleich: Bei Amazon kostet „FIFA 20“ momentan rund 20 Euro.

Ebenfalls im Angebot ist „Days Gone“ in der Deluxe Edition. Der 63 Prozent-Rabatt ließ den Preis des PS4-Titels im Rahmen des PSN-Sales im PlayStation Store auf 29,59 Euro sinken. Der Preis der Standardversion schrumpfte auf 20,29 Euro. PS Plus-User zahlen sogar nur 16,79 Euro. 24,99 Euro kostet momentan die „Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition“. Im Fall von „Code Vein“ schrumpfte der Preis auf 30,09 Euro. Bei Amazon kostet der Titel jenseits von Sales 17,54 Euro.

Wie wäre es mit „Assassin’s Creed Odyssey“? Das Adventure ist für 19,59 Euro im Angebot. Die Complete Edition von „Horizon Zero Dawn“ kostet momentan 13 Euro. Der gleiche Preis gilt für „Gran Turismo Sport“. 50 Prozent günstiger für 9,99 Euro könnt ihr „Uncharted 4“ in der Digital Edition erwerben. Auch die „Uncharted: The Nathan Drake Collection“ kostet 9,99 Euro. Der gleiche Preis gilt für „Until Dawn“, „God of War 3 Remastered“ und „LittleBigPlanet 3“.

Offizielle Liste: Die Übersicht über die neuen Angebote der Woche hält der offizielle PlayStation Blog für euch bereit. Die Schnäppchenkategorie im PlayStation Store findet ihr wiederum hier. Und nicht vergessen: Die PS Plus-Spiele für September 2020 stehen zum Download bereit.

