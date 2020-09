The Game Awards 2020: Digitales Event mit Termin und ersten Details angekündigt

Vor wenigen Wochen wurde bereits bestätigt, dass die The Game Awards 2020 in diesem Jahr trotz der COVID-19-Krise stattfinden werden. Heute wurden der Termin und erste Details zum digitalen Event genannt.

Die The Game Awards 2020 finden im Dezember statt.

Vor wenigen Wochen stellte Produzent und Moderator Geoff Keighley klar, dass die The Game Awards 2020 trotz der COVID-19-Krise stattfinden werden.

Da die Sicherheit der Zuschauer und Teilnehmer aufgrund der aktuellen Entwicklung weiterhin nicht gewährleistet werden kann, setzen Keighley und seine Mitarbeiter in diesem Jahr allerdings auf ein rein digitales Event. Wie heute bekannt gegeben wurde, werden die The Game Awards 2020 am 10. Dezember 2020 stattfinden und in Form von 45 Livestreams in alle Welt ausgestrahlt – auch in 4K.

Ankündigungen, Präsentationen und Demos

Weiter heißt es, dass die The Game Awards 2020 in diesem Jahr nicht in einem einzigen Theater aufgezeichnet werden. Stattdessen findet das Event in drei unterschiedlichen Studios in in Los Angeles, Tokio und London statt. Im Rahmen des Events dürfen wir uns wie gehabt auf Neuankündigungen, Updates zu bereits bekannten Titeln, zeitlich begrenzte Demos und Sales freuen.

„Ich denke, im Frühjahr war offensichtlich klar, dass sich die Dinge in diesem Jahr ändern würden. Anfangs entwickelten wir im Frühjahr einen Plan B, weil wir wussten, dass sich die Dinge wahrscheinlich ändern würden“, so Keighley zu den Herausforderungen, mit denen sich die kreativen Köpfe hinter den The Game Awards in diesem Jahr konfrontiert sahen.

Und weiter: „Ich denke, wir haben eine Weile lang gehofft, dass es im Sommer vielleicht besser werden würde, und dass wir zum traditionellen Modell zurückkehren könnten, da es im Dezember stattfindet. Und dann, glaube ich, wurde uns im Juli klar, dass wir wahrscheinlich unseren Ansatz ändern müssen.“

📣🎉 SAVE THE DATE 🎉📣 THE GAME AWARDS

Thursday, December 10 LIVE FROM

🔴 Los Angeles

🔴 London

🔴 Tokyo A Multiworld Of Wonder Awaits… #TheGameAwards pic.twitter.com/mORkXshPUd — The Game Awards (@thegameawards) September 23, 2020

