Final Fantasy XVI: Die Szenen des Ankündigungstrailers waren noch nicht optimiert

Vor wenigen Wochen enthüllten Square Enix und Creative Business Unit III mit einem ersten Trailer das kommende Rollenspiel „Final Fantasy XVI“, das sich zum aktuellen Zeitpunkt für die PlayStation 5 in Entwicklung befindet. Im Rahmen der Tokyo Game Show 2020 Online hat der verantwortliche Producer Naoki Yoshida bekanntgegeben, dass man Ende Oktober auch eine Teaser-Webseite online stellen wird, auf der man Informationen zu der Spielwelt und den Charakteren enthüllen möchte.

Yoshida wollte nicht nur eine Rendersequenz

Des Weiteren ging Yoshida noch einmal auf den Ankündigungstrailer ein, den wir unterhalb des Artikels erneut für euch eingebunden haben. Folgendes Statement hatte er abgegeben:

„Ich wollte nicht, dass der Trailer nur eine gerenderte Zwischensequenz ist und dann Bam! Logo! … Ich wollte die Ressourcen nutzen, die sich im Spiel in Echtzeit bewegen, aber das Timing dafür war nicht das beste. Wir haben es bisher nicht abgestimmt oder optimiert, also war es eine Menge Arbeit. Aber wenn wir einen vorgerenderten Trailer veröffentlicht hätten, hätten sie gesagt: ‚Alles klar, wir sehen uns 2035!‘ oder sowas. Ich habe diese Art an Kommentaren aus Amerika gesehen. Also wollte ich unbedingt etwas zeigen, das tatsächlich aus dem Spiel stammt. Wir haben die Highlights des Spiels nicht in diesem Trailer gezeigt. Das wird später kommen, wenn wir es ordentlich machen.“

Bis wir das nächste Mal große Informationen zu „Final Fantasy XVI“ erhalten, soll noch einige Zeit vergehen. Bisher plant Square Enix nämlich erst im nächsten Jahr mit einer weiteren Enthüllung. Konkreter wollte man den Zeitraum noch nicht eingrenzen.

