Assassin’s Creed Valhalla: Eivors Wikinger-Saga im Story-Trailer

Ubisoft zeigt Videomaterial zu "Assassin’s Creed Valhalla". In den Fokus des Story-Trailers rückt die Geschichte des Protagonisten Eivor. Der Marktstart des Ubisoft-Abenteuers erfolgt im November.

In "Assassin’s Creed Valhalla" geht es recht gewalttätig zur Sache.

Ubisoft hat weiteres Videomaterial zu „Assassin’s Creed Valhalla“ veröffentlicht. Aussagekräftiges Gameplay-Material bekommt ihr nach dem Start des unten eingebundenen Clips zwar nicht zu Gesicht. Doch gewährt das neue Videomaterial einen Blick in die Geschichte des kommenden Action-Adventures.

Ein hin- und hergerissener Protagonist

Der Story-Trailer erzählt von Eivors Wikinger-Saga, die von einem Protagonisten handelt, der hin- und hergerissen zwischen den Verpflichtungen gegenüber dem Bruder Sigurd und der persönlichen Suche nach Ruhm und Erfüllung ist.

„Assassin’s Creed Valhalla“ versetzt euch in ein Szenario, in dem Eivors Klan durch endlose Kriege und schwindende Ressourcen aus Norwegen vertrieben wird und versucht, sich in den Königreichen Englands eine neue Zukunft aufzubauen. Während seiner Reise stößt der Protagonist laut Ubisoft auf mächtige Persönlichkeiten, darunter sächsische Könige und die kriegstreibenden Söhne Ragnar Lothbroks. Hinzu kommt eine wachsende Bedrohung, die Englands Schicksal bestimmen könnte.

Erst vor ein paar Tagen wurde die Frage beantwortet, welche Auflösung und Framerate „Assassin’s Creed Valhalla“ auf der PS5 erreicht. Erwarten könnt ihr auf dieser Plattform wie auf der Xbox Series X eine 4K-Auflösung mit 60 FPS.

Zum Thema

„Assassin’s Creed Valhalla“ wird am 10. November 2020 für PS4, PC, Xbox Series X, Xbox Series S und Xbox One den Markt erobern. Die PS5-Fassung folgt am 19. November 2020 zum Launch der neuen Konsole. „Assassin’s Creed Valhalla“ soll außerdem parallel zum Start des Ubisoft-Kanals auf Amazon Luna erscheinen.

Hier vorbestellen:

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Assassin’s Creed Valhalla