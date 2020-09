Amazon Luna: Versandriese stellt eigenen Streaming-Dienst vor – Trailer & Details

Amazon Luna: Der Early-Access-Start erfolgt nur in den USA.

Nachdem der US-amerikanische Internet-Riese Google mit Stadia bereits im vergangenen Jahr einen Streaming-Dienst für Videospiele veröffentlichte, zog der Versandriese Amazon nun nach.

Wie das Unternehmen bekannt gab, wird der hauseigene Cloud-Gaming-Dienst den Namen Luna tragen und in Form eines Early-Access-Angebots zunächst nur in den USA starten. Zum Early-Access-Start wird das „Luna +“-Abo, das den Zugriff auf eine stetig wachsende Spiele-Bibliothek ermöglicht, zunächst für 5,99 US-Dollar angeboten. Zum Launch der finalen Version dürfte dieser Preis aber genau wie bei der Konkurrenz steigen. Unklar ist aktuell noch, wann Luna auch in anderen Ländern starten wird.

Amazon kündigt Partnerschaft mit Ubisoft an

Zu den Titeln, die zum Early-Access-Start in den USA zur Verfügung stehen, gehören laut Amazon „Resident Evil 7: Biohazard“, „Control“, „Panzer Dragoon: Remake“, „A Plague Tale: Innocence“, „The Surge 2“, „Yooka-Laylee and the Impossible Lair“, „Iconoclasts“, GRID“, „ABZU“ oder „Brothers: A Tale of Two Sons“. Darüber hinaus erhalten Publisher die Möglichkeit, auf Luna mit einem eigenen Kanal vertreten zu sein.

Diese Gaming-Kanäle können für bisher nicht näher genannte Preise abonniert werden und ermöglichen den Zugriff auf die Spiele der jeweiligen Publisher. Den Anfang macht das französische Unternehmen Ubisoft, dessen Spiele wie „Assassin’s Creed Valhalla“, „Far Cry 6“ oder „Immortals: Fenyx Rising“ zum Launch über Luna angeboten werden.

Zum Thema: xCloud: Microsoft möchte den Streaming-Dienst „auf alle Bildschirme“ bringen

Die Spiele können über Luna auf zwei Geräten gleichzeitig gestreamt werden. Zunächst wird sich Amazon auf eine Darstellung in 1080p und 60 FPS konzentrieren. Eine Unterstützung der 4K-Auflösung wird zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Um Luna ohne Lags nutzen zu können, wird eine Internet-Verbindung von 10 Mbps (1080p) oder 35 Mbps (4K) vorausgesetzt. Abschließend wurde ein spezieller Luna-Controller angekündigt, der für 49,99 US-Dollar den Besitzer wechselt. Alle weiteren Details zum Cloud-Gaming-Service von Amazon wurden auf der offiziellen Website zusammengefasst.

