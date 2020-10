Crash Bandicoot 4: Erste Test-Wertungen veröffentlicht

"Crash Bandicoot 4 It’s About Time" kommt morgen in den Handel.

„Crash Bandicoot 4 It’s About Time“ steht unmittelbar vor der Veröffentlichung. Erscheinen wird das neue Crash-Abenteuer am morgigen Freitag für Konsolen und PC. Schon heute kann ein Blick auf die dazugehörigen Test-Wertungen geworfen werden.

Auf Metacritic kommt „Crash Bandicoot 4 It’s About Time“ basierend auf momentan rund 30 Reviews auf einen Score von 86. Nachfolgend haben wir vier Pressestimmen herausgepickt.

Erste Pressestimmen

Venturebeat schreibt : „Die ursprünglichen Crash-Spiele sind Klassiker. Jahrelang hatte es den Anschein, als würden wir nie ein neues Spiel bekommen, das so gut ist wie sie. Aber jetzt kann ich mit Sicherheit sagen, dass Crash Bandicoot 4 das neue beste Spiel der Serie ist.“

GameInformer ist ähnlicher Meinung: „Im Kern bleibt Crash 4 im alten Stil verwurzelt, aber das ist keine schlechte Sache. Das visuelle Erscheinungsbild ist jetzt sauberer und Crash hat ein paar neue Gimmicks. Aber wenn man die Augen zusammenkneift, sieht Crash 4 wie der gleiche alte Plattformer aus, den ihr schon immer geliebt habt.“

Vandal meint: „Crash Bandicoot kehrt mit einem großen Abenteuer zurück, das es versteht, den Originalen treu zu bleiben und gleichzeitig einige neue Funktionen hinzuzufügen. Obwohl wir die neuen Charaktere nicht lieben und das Leveldesign recht unregelmäßig ist, ist es ein wirklich gutes Comeback, das uns viele Stunden spielen lassen wird.“

Völlig aus der Reihe tanzt hingegen VG247: „Eine losgelöste und schwebende Physik, eine Fülle verschiedener Mechaniken, die sich oft unausgegoren anfühlen, und einige Designentscheidungen, die sich eher sadistisch als einfach schwierig anfühlen, lassen diesen Ansatz von Crash Bandicoot weniger wie eine echte Fortsetzung, sondern eher wie ein lizenziertes Nebenprodukt erscheinen.“

Test-Wertungen in der Übersicht:

GamesBeat – 100

GamingTrend – 95

The Games Machine – 91

Gamer.nl – 90

Power Unlimited – 90

Eurogamer Italy – 90

GameMAG – 90

PlayStation LifeStyle – 90

Attack of the Fanboy – 90

Destructoid – 90

GamesRadar – 90

Multiplayer.it – 90

Hobby Consolas – 80

IGN Italia – 87

Game Informer – 85

God is a Geek – 85

TrueGaming – 85

Vandal – 80

Jeuxvideo.com – 80

IGN – 80

Hardcore Gamer – 80

VG247 – 60

„Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ wird am 2. Oktober 2020 für Xbox One und PlayStation 4 auf den Markt gebracht. Mehr zum neuen Spiel erfahrt ihr in unserer „Crash Bandicoot 4“-Übersicht.

