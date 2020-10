PlayStation Plus: Vampire und Sportwagen – Die Spiele für den Monat Oktober stehen bereit

Am heutigen Dienstag stellte Sony Interactive Entertainment die "Gratis"-Titel für den Monat Oktober 2020 bereit. In diesem Monat dürfen sich PlayStation Plus-Nutzer auf PS-starke Sportwagen und blutrünstige Vampire freuen.

"Vampyr": Im Oktober ein Bestandteil von PlayStation Plus.

Am heutigen Dienstag, den 6. Oktober 2020 schaltete Sony Interactive Entertainment die neuen „Gratis“-Titel für den PlayStation Plus-Monat Oktober 2020 frei.

Zu den Titeln, die von Abonnenten ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen werden können, gehört zum einen das actionreiche Rennspiel „Need for Speed: Payback“ aus dem Hause Ghost Games, das euch eine offene Spielwelt bietet, in der abwechslungsreiche Events wie klassische Rundrennen, Time-Trials oder Drift-Veranstaltungen warten. Zudem versprechen die Entwickler eine spannende Geschichte und rasante Missionen.

Nummer Zwei im Bunde ist das düstere Action-Rollenspiel „Vampyr“, das bei den „Life is Strange“-Machern von Dontnod Entertainment entstand. In „Vampyr“ schlüpft ihr in die Rolle des Arztes Jonathan Reid, der sich in einen Vampir verwandelt hat und nun vor der Aufgabe steht, mit seinem neuen Körper und den damit verbundenen Eigenheiten zurechtzukommen.

Need for Speed: Payback

Veröffentlicht am 10. November 2017

Metascore: 61

User-Score: 4.2

Regulärer Preis: 29,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Vampyr

Veröffentlicht am 5. Juni 2018

Metascore: 70

User-Score: 7.0

Regulärer Preis: 39,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Die PlayStation Plus-Mitgliedschaft schlägt jährlich mit rund 60 Euro zu Buche und räumt euch verschiedene Vorzüge ein. Zu diesen gehören der Zugriff auf die Online-Mehrspieler-Komponente von PS4-Titeln, exklusive Betas, Demos und Rabatte sowie ausgewählte Titel, die in monatlichen Abständen wechseln und ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen werden können.

