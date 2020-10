PlayStation Now: Neuzugang im Oktober – Days Gone und mehr

"Day Gone" wird im Oktober in das PlayStation Now-Angebot aufgenommen.

Heute werden nicht nur die PlayStation Plus-Spiele für Oktober 2020 freigeschaltet. Auch könnt ihr die Enthüllung der neuen PlayStation Now-Spiele erwarten.

Auf dem japanischen Twitter-Account ging die entsprechende Ankündigung im Laufe des Vormittags online. Zwar unterscheiden sich die PS Now-Spiele in der Regel nicht vom europäischen Angebot. Doch mit der finalen Enthüllung des europäischen Arms von PlayStation ist erst im Laufe des Nachmittags zu rechen. Letztendlich könnt ihr euch im Oktober auf die folgenden Games einstellen:

PS Now im Oktober 2020

Days Gone

MediEvil

Friday the 13th

Trine 4

Battle Princess Madeline

Steel Rats

Zu beachten ist, dass „Days Gone“ nur bis zum 4. Januar 2021 im PlayStation Now-Angebot bleiben wird.

Thematisch orientierte sich Sony bei der Auswahl der PS Now-Games offenbar am Halloween-Event, das Ende des Monats starten wird. Mehrere Spiele werden angeboten, in denen ihr euch gruseln oder zumindest vor gefräßigen Widersachern in Acht nehmen müsst.

Das bietet PlayStation Now

PlayStation Now ermöglicht den Abonnenten das Streaming zahlreicher PlayStation-Spiele. Parallel dazu besteht die Möglichkeit, PS4-Spiele auf die Konsole herunterzuladen. Spiele der PS3- und PS2-Generationen können hingegen nur gestreamt werden. Auch auf Windows-PCs ist PlayStation Now verfügbar.

PS Now schlägt mit 9,99 Euro pro Monat, 24,99 Euro für drei Monate oder 59,99 Euro für ein ganzes Jahr zu Buche. Im Gegenzug erhalten die Kunden einen Zugriff auf mehr als 650 Spiele.

Das Interesse an PlayStation Now steigt immer weiter. Im April 2020 kam der Dienst auf 2,2 Millionen Abonnenten, was ein deutlicher Zuwachs ist. Ein Jahr zuvor waren es nur eine Million PS Now-Spieler, im März 2018 sogar nur 700.000 Abonnenten.

Zum Thema

Nicht verpassen: Gegen Mittag werden am heutigen Dienstag die PS Plus-Spiele für Oktober 2020 freigeschaltet. Welche Games ihr in diesem Zuge als PS Plus-Mitglied ohne Zusatzkosten herunterladen könnt, erfahrt ihr in dieser Meldung.

