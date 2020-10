Call of Duty Black Ops Cold War: SBMM löst erneut eine hitzige Debatte aus

Auf Twitter ist abermals eine hitzige Diskussion um das fähigkeitenbasierte Matchmaking entfacht.

Mal wieder ist eine lebhafte Diskussion um das sogenannte Skillbased Matchmaking entstanden. Und das, obwohl die Beta-Phase für Vorbesteller der PS4-Version erst gestern gestartet ist. Wie bereits in der Alpha-Version bemerken viele Spieler bereits nach ein paar Matches die Auswirkungen dieses Systems. Dieses sorgt dafür, dass ihr mit ungefähr gleich guten Spielern in eine Lobby gesteckt wird. Dadurch sollen ausgeglichene Matches zustande kommen.

Allerdings ist das fähigkeitenbasierte Matchmaking heftig umstritten, was gerade ein weiteres Mal auf Twitter zu sehen ist: Dort sind bereits über 10.000 Beiträge mit dem Hashtag „SBMM“ im Umlauf.

Fehlende Abwechslung vs. Faires Spielerlebnis

Die Spieler kritisieren an diesem System vor allem die Tatsache, dass jedes Match hochgradig anspruchsvoll sei und sich dadurch gleich anfühle. Seit längerer Zeit fordern sie, dass SBMM nur noch in einem sogenannten Ranked-Modus zum Einsatz kommt. In normalen Matches sollen die Lobbys dem Zufall überlassen werden.

Befürworter des Skillbased Matchmakings meinen hingegen, dass diese Spieler es leicht haben wollen und bevorzugt gegen schlechtere Gegner antreten möchten. Wer sich ein entspanntes Spielerlebnis wünscht, solle zu einem anderen Titel als einem Online-Shooter wie „Call of Duty“ greifen. Es sei nicht fair, wenn totale Anfänger als Kanonenfutter für erfahrene Spieler verheizt werden.

Das System verhindert nämlich, dass Neueinsteigern der Spielspaß genommen wird. Activision ist stets darum bemüht, seine Zielgruppe zu erweitern und neue Spieler zu gewinnen.

Vor kurzem verwies ein Twitter-User auf die Tatsache, dass die besten Teile der „Call of Duty“-Reihe stets ohne SBMM ausgekommen sind. Dazu zählen ältere Ableger wie die ersten drei „Modern Warfare“-Teile und „Black Ops 2“, die bei den Fans bis heute hohes Ansehen genießen.

Daraufhin meldete sich ein Mitarbeiter von Treyarch zu Wort und teilte mit, dass es bisher in jedem „Call of Duty“-Titel fähigkeitenbasiertes Matchmaking gab. Die Spieler glauben dieser Behauptung jedoch nicht. Sollte dies der Wahrheit entsprechen, kann es natürlich trotzdem zu Abweichungen kommen. Es kommt im Endeffekt darauf an, wie streng der Mechanismus geregelt ist.

Zum Thema

Ganz egal, ob es euch gefällt oder nicht: Da anscheinend sowohl in der Alpha- als auch in der Beta-Version SBMM enthalten ist, müsst ihr euch auch bei der Endversion von „Call of Duty: Black Ops Cold War“ auf das umstrittene Feature einstellen.

Was ist eure Meinung zum Skillbased Matchmaking?

