PS5: Keine Stornierungen bei GameStop

Die PS5 kommt Mitte November auf den Markt.

In den vergangenen Wochen beklagten sich zahlreiche Kunden über Stornierungen ihrer PS5-Vorbestellungen. Später meldeten sich Unternehmen wie Otto zu Wort und verwiesen auf technische Probleme beim Bestellvorgang. Auch legen Berichte nahe, dass Kunden, die mehr als eine Konsole vorbestellen wollten, zum Release nur ein Exemplar erhalten oder komplett leer ausgehen werden.

GameStop verspricht eine pünktliche Lieferung

Derartige Meldungen über Stornierungen sorgen natürlich für Verunsicherungen, was GameStop zum Anlass nahm, um die eigenen Kunden zu beruhigen. So betont Robert Pimpl, Director Marketing & eCommerce bei GameStop: „Getreu unserem Motto ‚Power to the Players‘ halten wir unser Versprechen. Jeder Kunde, der bei uns eine PS5 vorbestellt hat, wird diese auch zum versprochenen Zeitpunkt bekommen.“

Kunden, die ihre Konsole online unter gamestop.de oder in einem der 225 Stores vorbestellt haben, müssen sich laut der Aussage des Händlers keine Sorgen machen. Aber auch bei GamneStop kam es zu Einschränkungen. Hat ein Kunde zwei oder mehr Konsolen vorbestellt, wurde die Bestellung „in Absprache mit den betreffenden Kunden auf ein Gerät beschränkt“.

“Somit haben wir keine Vorbestellung storniert und müssen dies auch nicht“, so Pimpl weiter. GameStop steht laut der eigenen Aussage in einem engen Austausch mit Sony und bemüht sich um weitere freie Kontingente. In diesem Zusammenhang können sich Kunden auf der Webseite des Händlers in eine Wishlist setzen. Dies gelte auch für die Xbox Series X.

Die PS5 war in den vergangenen Wochen in zwei Phasen vorbestellbar, wobei die erste Welle an Bestellungen mitten in der Nacht angenommen wurde. Später folgte eine zweie Möglichkeit, die Konsole vorzubestellen. Allerdings waren die Systeme einiger Händler mit dem Andrang überfordert und brachen zusammen. Nach wenigen Minuten waren sämtliche Kontingente vergriffen und die anfangs erwähnten Stornierungen begannen.

Zum Thema

Jüngsten Gerüchten zufolge sollen im Laufe des Oktobers weitere Vorbestellungen angenommen werden. Die PS5 kommt am 19. November 2020 in zwei Editionen in den Handel. Sie kosten 399,99 und 499,99 Euro. Mehr zur PS5 erfahrt ihr wie gewohnt in unserer Themen-Übersicht.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5