PS5: Sämtliche PS4-Spiele von Naughty Dog kompatibel

Nathan Drake erobert die PS5.

Sony gab in der vergangenen Woche bekannt, dass der überwiegende Teil der PS4-Spiele über die Abwärtskompatibilität auf der PS5 gespielt werden kann. Eine Ausnahme bilden zehn Games, bei denen das letzte Wort noch nicht gesprochen wurde.

Naughty Dogs Blockbuster tauchten in der Liste der inkompatiblen PS4-Spiele nicht auf. Dennoch ließ es sich der Entwickler nicht nehmen, noch einmal zu versichern, dass sämtliche PS4-Spiele des Unternehmens nach dem Launch der PlayStation 5 von der neuen Konsole unterstützt werden. Nachfolgend haben wir eine Übersicht für euch:

We’re excited to share that all of our PS4 games will be backwards compatible on #PS5, including: The Last of Us Part II, The Last of Us Remastered, Uncharted 4, Uncharted: The Lost Legacy, Uncharted 1 – 3, and the Jak series!

More info from @PlayStation: https://t.co/LM96fGqxuh pic.twitter.com/7pN95ZCzPh

— Naughty Dog (@Naughty_Dog) October 9, 2020