Godfall: Randy Pitchford hält die Disk-Fassung in die Kamera

"Godfall" zählt zu den Launch-Spielen der PS5.

Der Gearbox-Chef Randy Pitchford widmet sich in einem Tweet dem kommenden „Godfall“ und behauptet, dass er das weltweit erste PS5-Spiel in den Händen hält, das für den Einzelhandel hergestellt wurde.

Ob es wirklich das erste hergestellte Disk-Spiel für die PS5 ist, darf durchaus hinterfragt werden. Gleiches gilt für den Grund, der bei Pitchford zu einer erhöhten Transpiration geführt hat.

„Achtung Spielfreunde, Kollegen und Enthusiasten: Seht euch das erste Playstation 5-Spiel an! Frisch aus der Presse ist es das weltweit erste Spiel der nächsten Generation, das für den Einzelhandel herstellt wurde. Herzlichen Glückwunsch an Counterplay Games und an das Team hier bei Gearbox Publishing“, so Pitchford in seinem Tweet.

Attention fellow game lovers, peers and enthusiasts: Behold the first Playstation 5 game! Hot off the presses, this is the first to manufacture next gen retail game in the world. Congratulations to Counterplay Games and the team here at Gearbox Publishing! pic.twitter.com/ki9YbynRIe — Randy Pitchford (@DuvalMagic) October 14, 2020

Unabhängig von den offenen Fragen könnt ihr dank des Tweets einen Blick auf die PS5-Packung von „Godfall“ werfen. Das Action-Rollenspiel wird weltweit am 12. November 2020 für den PC (Epic Games Store) und am selben Tag in Nordamerika für die PlayStation 5 auf den Markt gebracht.

In Europa erfolgt der Launch von „Godfall“ am hiesigen Veröffentlichungstag der PS5 – also am 19. November 2020. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer „Godfall“-Übersicht, die mit weiteren Details und Videos gefüllt ist.

