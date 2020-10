Spider-Man Miles Morales: Frische Spielszenen aus dem Superhelden-Abenteuer

"Spider-Man: Miles Morales" erscheint im November.

Zu den Titeln, die von den PlayStation-Studios zum Launch der PlayStation 5 veröffentlicht werden, gehört unter anderem das Superhelden-Abenteuer „Spider-Man: Miles Morales“.

Nachdem uns in dieser Woche bereits technische Details zur PlayStation 5-Umsetzung erreichten, zeigt sich das Abenteuer von Miles Morales heute in zwei neuen Gameplay-Videos. Diese liefern euch Eindrücke aus dem laufenden Spielgeschehen und präsentieren unter anderem das Kampfsystem sowie die Spielwelt an sich. Zudem wartet eine Katze auf ihre Rettung.

Aus übernatürlichen Kräften erwächst Verantwortung

Wie es der Name bereits andeutet, schlüpft ihr im neuen „Spider-Man“-Abenteuer nicht mehr in die Rolle von Peter Parker. Stattdessen rückt das neueste Werk aus dem Hause Insomniac Games den Protagonisten Miles Morales in den Mittelpunkt, der zunächst damit beschäftigt ist, sich in seiner neuen Heimat zurechtzufinden. Als eine dunkle Gefahr auf den Plan tritt, bleibt ihm jedoch nichts anderes übrig, als in die Rolle von „Spider-Man“ zu schlüpfen und sich der Bedrohung zu stellen.

Zum Thema: Spider-Man Miles Morales: Auflösung, Ladezeiten, Raytracing – Technische Details zur PS5-Version

„Doch als eine finstere Macht sein neues Zuhause zu vernichten droht, wird dem Nachwuchshelden klar, dass aus großer Kraft große Verantwortung folgt. Um Marvels New York zu retten, muss Miles in die Rolle von Spider-Man schlüpfen und sie sich vollkommen zu eigen machen“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„Spider-Man: Miles Morales“ wird am 12. November 2020 für die PlayStation 4 erscheinen. Die PS5-Fassung wird pünktlich zum hiesigen Launch der neuen Konsole am 19. November 2020 folgen.

