Ghost of Tsushima: Gewinnt zum Start von Legends die Collector’s Edition

Diese Inhalte könnten bald euch gehören.

Passend zum heutigen Launch von „Ghost of Tsushima Legends“ veranstalten wir in Zusammenarbeit mit Sony ein Gewinnspiel, das euch in den Besitz der Collector’s Edition des Samurai-Titels aus dem Hause Sucker Punch kommen lässt.

Die Premium-Edition umfasst unter anderem ein Exemplar des Spiels, das euch nicht nur mit einer herausfordernden Singleplayer-Kampagne konfrontiert. Auch profitiert ihr dank „Legends“ – mit dem heute die kooperative Modi in den Titel gebracht werden – von gemeinsamen Gameplay-Sessions mit Freunden und sonstigen Spielpartnern. Details zu den Koop-Missionen und Klassen von „Legends“ halten wir in der folgenden Meldung für euch bereit:

Das neue Update für „Ghost of Tsushima“ hat noch mehr zu bieten. Dazu zählen der Fotomodus, eine aktualisierte Einzelspieler-Kampagne, der New-Game-Plus-Modus, der Geistblumen-Händler und Änderungen an den Rüstungsausstattungen. Eine detaillierte Beschreibung der Update-Inhalte findet ihr auf dem PlayStation Blog.

Ghost of Tsushima Gewinnspiel

Wir machen es wieder ganz einfach: Um am Gewinnspiel teilnehmen und die Collector’s Edition von „Ghost of Tsushima“ gewinnen zu können, müsst ihr unterhalb dieser Meldung lediglich einen Kommentar hinterlassen. Ihr habt noch keinen Account? Registrierungen sind hier möglich. Das Gewinnspiel endet am 18. Oktober 2020 und im Anschluss wird der Gewinner per Zufallsprinzip ermittelt.

Inhalte der Collector’s Edition

Vollversion des Spiels

Sakai-Maske mit Gestell

Karte aus Stoff

Sashimono (Kriegsbanner)

Furoshiki (Wickeltuch)

SteelBook-Hülle

48-seitiges Mini-Artbook von Dark Horse

Digitale Inhalte

Teilnahmebedingungen:

Der genannte Gewinn wird unter allen Teilnehmern per Zufallsprinzip verlost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt werden. Mitarbeiter von PLAY3.de sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen. Das Gewinnspiel endet am 18. Oktober 2020 um 23:59 Uhr.

