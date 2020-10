PS5: Zubehör bereits im Handel gesichtet

Der DualSense wurde bereits im Handel gesichtet.

Die PS5 nähert sich mit großen Schritten der Veröffentlichung. Erscheinen wird die neue Sony-Konsole hierzulande am 19. November 2020. Der US-Handel ist eine Woche zuvor an der Reihe.

Doch auch wenn die Konsole ansich am Launch-Tag höchstens in einer überschaubaren Anzahl im stationären Handel verweilen dürfte, gibt es weniger Probleme, das Zubehör zu erwerben. Nachdem dieses seit Wochen vorbestellt werden kann, landeten inzwischen die ersten Controller in den Regalen.

Bilder zeigen PS5-Controller im Handel

Unterhalb dieser Zeilen seht ihr mehrere Bilder, die seit heute auf Twitter und Co die Runde machen. Zu sehen sind mehrere Kartons, in denen sich offensichtlich der DualSense-Controller befindet. Offenbar wurde die Entdeckung bei Walmart gemacht.

Unklar ist, ob das Zubehör bereits verkauft wird. Doch erst kürzlich tauchten Hinweise darauf auf, dass die Produkte früher als die Konsolen den Handel erreichen werden. Mit dem 30. Oktober 2020 wurde sogar ein Datum genannt. Der Verkauf erfolgt demnach ab dem Freitag der kommenden Woche und somit zwei Wochen vor dem US-Launch der PlayStation 5.

In Deutschland wird das Zubehör voraussichtlich ab dem 12. November verkauft. Dieser Termin lässt sich den Produkteinträgen von Amazon.de entnehmen. Das heißt, auch hierzulande könnt ihr die in den Tweets abgebildeten Controller offenbar eine Woche vor dem hiesigen Verkaufsstart der Konsole entgegennehmen. Auch die HD-Kamera soll an diesem Tag ausgeliefert werden.

Vorbestellungen sind nach wie vor möglich:

Zum Thema

Das restliche Zubehör ist auch hierzulande bei den meisten Händlern ausverkauft. Gleiches gilt für die Konsolen. Vorbestellen lassen sich die PS5 und die PS5 Digital Edition seit Wochen nicht mehr. Solltet ihr beim Vorverkauf bisher leer ausgegangen sein, dann dürfte es schwer werden, vor Weihnachten eine zu bekommen. Mehr Infos zur PS5 findet ihr in unserer verlinkten Themen-Übersicht.

Ps5 controllers spotted on Walmart 👀 pic.twitter.com/OiPdSXgLyH — Destruct (@Destruct___) October 19, 2020

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5