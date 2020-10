PS5 Zubehör: Könnte einige Tage vor der Konsole veröffentlicht werden

Noch knapp einen Monat müssen hiesige Spieler auf die Veröffentlichung der PlayStation 5 warten. Allerdings könnte es geschehen, dass man das zusätzlich bestellte Zubehör noch vor der eigentlichen Konsole zuhause haben wird.

Zubehör vor der Konsole

Darauf deutet eine E-Mail seitens PlayStation hin, laut der man das Zubehör ab dem 30. Oktober 2020 verschicken wird. Dies gilt zumindest für den nordamerikanischen Markt, auch wenn entsprechende Hinweise auch in Großbritannien auftauchten. Dementsprechend kann noch nicht mit Sicherheit gesagt werden, dass auch deutsche Händler vorzeitig entsprechende DualSense-Controller sowie -Ladestationen, Medienfernbedienungen, PULSE 3D-Wireless-Headsets und HD-Kameras herausschicken werden.

Allerdings hatte Sony Interactive Entertainment bereits bestätigt, dass zum Teil auch Peripheriegeräte der PS4 mit der neuen Konsole kompatibel sein werden. Demnach kann man weiterhin PlayStation VR, die PS4-Kamera (Adapter benötigt), die Move-Controller, den Aim-Controller und verschiedenste Lenkräder, Arcade Sticks und Flight Sticks nutzen, die man bereits zuhause hat. Auch die „Rock Band“-Instrumente werden mit der neuen Konsole kompatibel sein. Lediglich der DualShock 4 wird nicht vollständig unterstützt, da er nicht alle Möglichkeiten des DualSense-Controllers abdecken kann. Mit diesem wird man nur abwärtskompatible Spiele spielen können.

Mehr zum Thema: PS5 – Spiele und Zubehör vorbestellen – Übersicht

Die PlayStation 5 erscheint hierzulande am 19. November 2020 zum Preis von 499,99 Euro. Eine Digital Edition ohne Laufwerk kostet einen hingegen 399,99 Euro, auch wenn beide Versionen zum aktuellen Zeitpunkt vollständig ausverkauft sind. Es ist noch nicht bekannt, ob vor dem Launch oder noch vor Weihnachten eine weitere Welle an Konsolen angeboten wird. Sonst könnte es auch passieren, dass man bis März oder gar noch länger warten muss, um in die neue Konsolengeneration einsteigen zu können.

In den letzten Tagen hatte Sony Interactive Entertainment nach und nach mehr Details zur PlayStation 5 enthüllt. Dabei gab man uns unter anderem einen Einblick in das Innenleben der Konsole und präsentierte auch die überarbeitete Benutzeroberfläche, die einige neue Funktionen zu bieten haben wird. Weitere Nachrichten zur PlayStation 5 kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht finden.

Sony is shipping PlayStation 5 accessories on Oct 30th. Other retailers like Target have them dated as 10/30 as well https://t.co/avym1HgVjS — Wario64 (@Wario64) October 15, 2020

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5