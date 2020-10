Spider-Man Miles Morales: Stealth-Fertigkeiten Video – Neuer Trailer

"Spider-Man: Miles Morales" erscheint im November.

In dieser Woche durften wir uns über reichlich neue Informationen und Eindrücke zu Insomniac Games‘ Superhelden-Spektakel „Spider-Man: Miles Morales“ freuen.

Unter anderem wurde darauf hingewiesen, dass das Spielgeschehen auf der PlayStation 5 zu keinem Zeitpunkt von Ladezeiten unterbrochen wird. Selbst Missionen und Herausforderungen lassen sich über eine spielinterne Superhelden-App starten und ohne Ladebildschirm in Angriff zu nehmen. Zum Abschluss der Woche erreichte uns ein weiteres Gameplay-Video zu „Spider-Man: Miles Morales“.

Die Stealth-Fähigkeiten im Fokus

Dieses Mal dreht sich alles um die Stealth-Fertigkeiten des Protagonisten, mit denen er seine Widersacher möglichst leise aus dem Weg räumt. „Spider-Man: Miles Morales“ wird am 12. November 2020 für die PlayStation 4 erscheinen. Die PlayStation 5-Fassung hingegen wird pünktlich zum hiesigen Launch der neuen Konsole am 19. November 2020 verfügbar sein.

„Im neuesten Abenteuer aus dem Universum von Marvel’s Spider-Man versucht der Teenager Miles Morales, sich in seinem neuen Zuhause einzuleben, während er als neuer Spider-Man in die Fussstapfen seines Mentors Peter Parker tritt. Doch als eine finstere Macht sein neues Zuhause zu vernichten droht, wird dem Nachwuchshelden klar, dass aus großer Kraft große Verantwortung folgt. Um Marvels New York zu retten, muss Miles in die Rolle von Spider-Man schlüpfen und sie sich vollkommen zu eigen machen“, so die Macher von Insomniac Games zu ihrem neuen Werk.

Update: Ab sofort steht ein neuer Trailer bereit, in dem Peter Parker und Miles Morales in Form von Textnachrichten miteinander kommunizieren.

