Take-Two: Übernahme von Codemasters im Gespräch

Die "DiRT"-Rehe könnte bald Take-Two gehören.

Im Laufe des Tages berichteten wir, dass es Take-Two nicht ausschließt, das eine oder andere Studio zu übernehmen. Bei dieser Aussage hatte der CEO Strauß Zelnick offenbar ein erstes Unternehmen im Kopf: Es handelt sich um Codemasters, das sich für Spiele wie „DiRT 5“ und „F1 2020“ verantwortlich zeichnet.

In der an VGC geschickten Erklärung betont Take-Two, dass der Publisher „der Ansicht ist, dass die Kombination von Take-Two und Codemasters zwei interaktive Unterhaltungsportfolios von Weltklasse zusammenbringen würde, die sich im Rennsportgenre in hohem Maße ergänzen“.

Take-Two sei davon überzeugt, dass der Publisher Vorteile für die Performance von Codemasters bringen kann, indem das Unternehmen „den globalen Vertrieb und die operative Kernkompetenz von 2K im Publisher-Wesen, einschließlich Live-Operationen, Analysen, Produktentwicklung sowie Marken- und Performance-Marketing, wirksam einsetzt.“

Take-Two Interactive ist die Muttergesellschaft von 2K Games, Rockstar Games und Private Division. Während die finale Bestätigung noch aussteht, hat der jüngste Deal laut der Aussage des The Time-Reporters Tom Howard ein Volumen von fast einer Milliarde Dollar.

Codmasters #CDM confirms in talks over possible £740mln sale to Take-Two, the Rockstar Games owner. Mulling an offer of 485p in cash and shares. Seems a bit tight…

— Tom Howard (@tomhtimes) November 6, 2020