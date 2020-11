Assassin’s Creed Valhalla: Nächstes Update entfernt kritisierte Gegner-Beschreibung

"Assassin's Creed Valhalla" ist ab sofort erhältlich.

In dieser Woche wurde mit „Assassin’s Creed Valhalla“ der neueste Ableger der erfolgreichen „Assassin’s Creed“-Reihe veröffentlicht.

Berichten zufolge müssen sich die Entwickler aktuell den Vorwurf gefallen lassen, bei der Beschreibung eines mächtigen Gegners über das Ziel hinausgeschossen zu sein. So sind auf der Weltkarte von „Assassin’s Creed Valhalla“ weiße Helm-Icons zu sehen, die High-Level-Gegner repräsentieren, die es auf euch abgesehen haben. Darunter auch Eorforwine, deren Hintergrundgeschichte den Stein ins Rollen brachte.

In der Beschreibung von Eorforwine heißt es: „Eorforwine erlitt bei einem Unfall in ihrer Kindheit schwere Verbrennungen und hat Angst, dass jemand ihr entstelltes Gesicht sehen wird. Mit ihren Gewaltausbrüchen durchlebt sie ihre Wut aufs Neue.“ Neben der Wortwahl wird die Tatsache kritisiert, dass eine körperliche Einschränkung als Argument für Gewaltausbrüche und eine Laufbahn als Bösewicht herangezogen wird.

Zum Thema: Assassin’s Creed Valhalla: Testwertungen in der Übersicht – Das erhoffte Wikinger-Spektakel?

Wie ein betroffener Nutzer via Twitter berichtet, erlitt seine Freundin in der Vergangenheit ebenfalls Verbrennungen und schämte sich über Jahre für ihre Narben. Entsprechend emotional reagierte sie auf die Beschreibung Eorforwines. Ubisoft meldete sich bereits zu Wort und bedankte sich bei den Nutzern für den Hinweis beziehungsweise ihr Feedback.

Wie es weiter heißt, soll die besagte Beschreibung mit dem nächsten Update entfernt werden. Einen Termin bekam der besagte Patch bisher allerdings nicht spendiert.

Thank you so much for pointing this out – we apologize for unintentionally reinforcing ableism through this language. We will remove this language in an upcoming update.

— Assassin’s Creed (@assassinscreed) November 9, 2020