Deathloop: Release-Termin möglicherweise bekannt

"Deathloop" erscheint zeitexklusiv für die PS5.

Es scheint, dass „Deathloop“ einen für die PS5 gültigen Termin hat. Während Arkane Lyon und Bethesda das Datum noch geheim halten, begann Sony damit, den Titel in der neuseeländischen Version des PlayStation Stores mit einer Veröffentlichung am 20. Mai 2021 zu listen.

Zu beachten ist natürlich, dass der Release-Termin von „Deathloop“ damit längst nicht offiziell ist. Allerdings ist es für einen Platzhalter eine sehr spezifische Angabe.

Launch zunächst für PS5

„Deathloop“ erscheint zeitexklusiv für die PS5, was eine recht kuriose Situation ist. Denn Bethesda gehört bald zu Microsoft , was sich das Unternehmen einen Milliardenbetrag kosten lässt. Die Zeitexklusivität von „Deathloop“ endet allerdings nach einem Jahr und weitere Deals dieser Art solltet ihr natürlich nicht mehr erwarten.

Während hinter dem genannten Termin noch ein Fragezeichen ist, steht fest: In „Deathloop“ schlüpft ihr in die Rolle des Aassassinen Colt, der mit einem dicken Kater am Strand der Insel Blackreef aufwacht und sich plötzlich in einer tödlichen Zeitschleife wiederfindet, in der sich ein Tag immer und immer wieder wiederholt. Um diese Zeitschleife zu durchbrechen, muss Colt innerhalb von 24 Stunden acht Ziele ausschalten.

Erschwert wird dieses Vorhaben nicht nur von der Tatsache, dass die Ziele innerhalb eines Tages beseitigt werden müssen. Darüber hinaus macht eine Gruppierung gnadenlos Jagd auf den Protagonisten von „Deathloop“.

Wie sich der Titel im kommenden Jahr schlagen wird, bleibt abzuwarten. Mit einem ähnlichen Deal dürfte Sony weniger glücklich sein: Heute landeten die ersten Test-Wertungen zu „Godfall“ im Netz.

