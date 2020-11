The Game Awards 2020: Nächste Woche werden die Nominierungen verkündet

Wie viele andere Events in diesem Jahr finden die Game Awards in digitaler Form statt.

Die Game Awards finden auch in diesem Jahr statt. Allerdings wird die jährliche Preisverleihung dieses mal in rein digitaler Form abgehalten. Schuld daran sind natürlich die Auswirkungen der Corona-Krise, die auch die Gaming-Branche hart getroffen hat.

Über Twitter gab der bekannte Videospieljournalist Geoff Keighley bekannt, dass in der kommenden Woche die Nominierungen aller Kategorien bekanntgegeben werden. Unmittelbar danach habt ihr die Möglichkeit, eure Stimmen abzugeben.

Demnach geht es nächsten Mittwoch um 18:00 Uhr nach deutscher Zeit los. Dort habt ihr die Möglichkeit, die Nominierungen live mitzuverfolgen.

Das virtuelle Event findet am 10. Dezember statt und wird über Plattformen wie YouTube und Twitch ausgestrahlt. Die Veranstaltung wird von Los Angeles, London und Tokyo aus gestreamt. Zuschauer sind an jedem dieser Standorte untersagt. Lediglich die Moderatoren, das Produktionsteam und die Nominierten werden vor Ort sein. Letztere werden nämlich im Vorfeld benachrichtigt.

Neues Silent Hill könnte enthüllt werden

Neben zahlreichen Auszeichnungen erwarten euch zudem Musikauftritte von mehreren Künstlern, zeitlich limitierte Demos und Spiel-Premieren. Unter anderem tauchte in der vergangenen Woche das Gerücht auf, dass ein neuer Teil der „Silent Hill-„Reihe vorgestellt wird.

Zu den zahlreichen Kategorien gehört unter anderem das „Game of the Year 2020“. Naughty Dogs Action-Adventure „The Last of Us Part 2“ gilt hierbei als großer Favorit. Des Weiteren kann pro Genre das eurer Meinung nach beste Spiel gewählt werden. Auch der Content Creator des Jahres zählt zu den verschiedenen Auszeichnungen.

