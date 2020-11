Destiny 2 Jenseits des Lichts: So funktioniert die Stasis – Advertorial

In der „Destiny 2“-Erweiterung „Jenseits des Lichts“ lernt ihr die Kraft der Stasis kennen: Aber wie funktioniert sie und wie schaltet ihr den neuen Fokus überhaupt frei? Das erfahrt ihr in unserem Video-Special.

Erfahrt, wie Stasis funktioniert.

Willkommen zurück, Hüterinnen und Hüter! In „Jenseits des Lichts“, der fünften Erweiterung zu „Destiny 2“, verschlägt es euch auf den Eismond Europa. Hier nehmt ihr es mit Eramis, Kell der Dunkelheit, und ihrer Armee von Gefallenen auf.

Doch für das Gefecht mit so einem übermächtigen Feind benötigt es besondere Mittel. In „Jenseits des Lichts“ gebt ihr euch der Dunkelheit hin und nutzt die Kräfte der Stasis zu eurem Vorteil. Wie aber schaltet ihr diese frei?

Den neuen Fokus aktiviert ihr durch Beenden der Kampagne von „Jenseits des Lichts“. Im Verlauf erhaltet ihr von der Fremden Exo Splitter der Dunkelheit, die ihr im Zikkurat einstimmen müsst. Nachdem ihr alle Splitter vereint habt, könnt ihr dauerhaft auf die Fertigkeiten zuweisen und rüstet sie im Endgame von „Jenseits des Lichts“ sogar immer weiter auf.

Individuelle Fähigkeiten

Jede Klasse – also, egal ob Warlock, Titan oder Jäger – besitzt individuelle Fertigkeiten. Als Titan beispielsweise lasst ihr in der neuen Super-Attacke Eis-Hammerfäuste auf eure Gegner hinab regnen. Als Jäger werdet ihr zum Wiedergänger und schleudert die Klinge des Verderbens. Mit ihr vereist ihr eure Kontrahenten, ehe sie in tausenden Scherben zerbrechen. Für einen genaueren Überblick über die Fertigkeiten, schaut euch jetzt das Erklärvideo an.

Seid aber trotz neuer Talente nicht unaufmerksam: Auch Eramis‘ hochrangige Vasallen nutzen die Stasis und frieren euch so auf dem Schlachtfeld nur allzu gerne an. Die Stasis verändert das Gameplay von „Destiny 2“ deutlich und ist die große Neuerung der Erweiterung „Jenseits des Lichts“.

