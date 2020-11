PS5: Sonys Jim Ryan über den Launch in Zeiten von COVID-19

Die PS5 ist ab sofort erhältlich.

Aufgrund der COVID 19-Pandemie und der damit verbundenen Auswirkungen auf die Produktion und die Lieferketten gingen nicht wenige davon aus, dass die PS5 und die Xbox Series X beziehungsweise Xbox Series S möglicherweise erst 2021 erscheinen könnten.

Aller Hindernisse zum Trotz gelang es sowohl Sony Interactive Entertainment als auch Microsoft, ihre Konsolen wie geplant in diesem Weihnachtsgeschäft zu veröffentlichen. In einem Interview blickte PlayStation-Boss Jim Ryan noch einmal auf die vergangenen Monate zurück und räumte ein, dass der Launch einer neuen Konsole in einer Pandemie von allen Beteiligten eine besondere Kraftanstrengung erforderte. Umso glücklicher sei man über den erfolgreichen Launch der PS5.

Ryan spricht über die COVID-19-bedingten Herausforderungen

„Ich denke, meine beiden Hauptgefühle sind Glücksgefühle, da die Dinge gut zu laufen scheinen, und zweitens Erleichterung – wir haben es in diesem ungewöhnlichen, seltsamen und ehrlich gesagt ziemlich schwierigen Jahr getan. Von all den Dingen, die ich in diesem Jahr gelernt habe, ist eines, dass ich nicht vorhabe, inmitten einer globalen Pandemie einen weiteren großen Konsolenstart durchzuführen. Und das würde ich auch keinem anderen empfehlen“, so Ryan.

Zum Thema: PS5: Noch höhere Preise für First-Party-Titel angedacht? Jim Ryan bezieht Stellung

Und weiter: „Es war schwierig. Es war eine Herausforderung von der Produktionsseite, da wir die Produktionsstätten in Asien nicht betreten konnten. Bevor wir mit der Produktion begannen, mussten wir die gesamte Fertigungsvorbereitung per Kamera aus der Ferne durchführen. Stellen Sie sich das bei einem Präzisionsgerät wie die PlayStation 5 vor.“

Die PS5 erschien in der vergangenen Woche in Asien sowie Nordamerika und am gestrigen Donnerstag auch in Europa.

Quelle: Tass

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Coronavirus