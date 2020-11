Call of Duty Black Ops Cold War: „Nuketown ’84“ und Double-XP-Event starten heute

Am heutigen Dienstag wird mit "Nuketown '84" ein weitere Karte für "Call of Duty: Black Ops Cold War" freigeschaltet. Darüber hinaus wurden ein Update mit kleineren Optimierungen veröffentlicht und ein neues Double-XP-Event gestartet.

Im Laufe des heutigen Tages dürfen sich die Spieler von „Call of Duty: Black Ops Cold War“ über diverse Verbesserungen, Boni und eine neue Karte freuen.

Bei der neuen Map haben wir es mit „Nuketown ’84“ zu tun, die die klassische „Call of Duty“-Karte in einer überarbeiteten Fassung zurückbringt und am heutigen Dienstag um 19 Uhr unserer Zeit freigeschaltet wird. Zur Feier des Tages starteten die Entwickler von Treyarch zudem ein neues Double-XP-Event. Mit diesem wird es euch bis zum 30. November 2020 ermöglicht, die doppelte Anzahl an Erfahrungspunkten beziehungsweise Waffen-XP abzustauben.

Neues Update liefert diverse Verbesserungen

Ergänzend zum Release von „Nuketown ’84“ und dem Start des aktuellen Double-XP-Events wurde zudem ein neues Update bereit gestellt, das die allgemeine Erfahrung mit „Call of Duty: Black Ops Cold War“ in verschiedenen Bereichen optimiert. Wie es seitens der Entwickler von Treyarch heißt, wurden unter anderem die Spawn-Punkte auf ausgewählten Karten angepasst.

Darüber hinaus wurde ein Fehler aus der Welt geschafft, der beim Laden eines Matches von „Fireteam: Dirty Bomb“ auf „Ruka“ zu Problemen mit der Benutzeroberfläche führen konnte. Hinzukommen kleinere Performance-Optimierungen sowie Anpassungen an den Perks und dem Zombie-Modus. Den kompletten Changelog zum frisch veröffentlichten Update findet ihr hier.

„Call of Duty: Black Ops Cold War“ ist für den PC, die Xbox One, die PS4 sowie die Next-Generation-Konsolen Xbox Series X/S und PlayStation 5 erhältlich.

Nuketown ’84 drops tomorrow in #BlackOpsColdWar. Check in with @Treyarch’s Creative Specialist, Miles Leslie, on what’s coming in this ’80s reimagining of the iconic map. pic.twitter.com/c2fxHzVZs3 — Call of Duty (@CallofDuty) November 23, 2020

