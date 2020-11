Crash Bandicoot: Hinweise auf einen neuen Titel entdeckt?

"Crash Bandicoot 4: It's About Time" ist unter anderem für die PS4 erhältlich.

Aktuellen Berichten zufolge könnten Activision Blizzard und die Entwickler von Toys for Bob bereits einen weiteren „Crash Bandicoot“-Titel planen.

Dies möchte zumindest ein findiger Nutzer herausgefunden haben und bezieht sich dabei auf einen vermeintlichen Hinweis, den er im aktuellen Ableger „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ entdeckt haben möchte. Im Detail geht es um einen kleinen Fernseher, auf den Crash einschlagen kann. Dadurch werden dem Spieler die Logos aller nummerierten „Crash Bandicoot“-Abenteuer angezeigt.

Bei diesen Logos blieb es allerdings nicht. Gelingt es, „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ mit einem Wert von 106 Prozent abzuschließen, ist auf dem besagten TV ein weiteres Logo zu sehen. Dieses zeigt eine Wumpa-Frucht, die von einem orangefarbenen und einem lilafarbenen Streifen umrandet wird. Es versteht sich sicherlich von selbst, dass dieses Logo schnell für neue Spekulationen sorgte.

Gemunkelt wird unter anderem, dass die verschiedenfarbigen Streifen auf einen Cross-Over zwischen „Crash Bandicoot“ und „Spyro the Dragon“ hindeuten könnten. Möglicherweise wird in das Ganze aber auch nur zuviel hineininterpretiert.

Activision Blizzard und Toys for Bob wollten sich zu den aktuellen Berichten um einen möglichen neuen „Crash Bandicoot“-Titel bisher nicht äußern.

There’s a new image that appears on the TV after you beat the game? Teasing Crash 5 or a spinoff? #PS4share pic.twitter.com/w6cEKJwcaE

— Kevin Fagaragan (@kimmotman) November 29, 2020