The Division 2: Erhält ein Next-Gen-Update für 4K- und 60 fps-Darstellung

Das Action-Rollenspiel "Tom Clancy's The Division 2" wird eine leichte Verbesserung für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erhalten, um eine Darstellung in 4K und 60 fps zu ermöglichen.

Die zuständigen Entwickler von Ubisoft Massive haben im aktuellsten State of the Game-Livestream die PS5- und Xbox Series X/S-Verbesserungen für das Action-Rollenspiel „Tom Clancy’s The Division 2“ angekündigt. Demnach soll ein Next-Gen-Update veröffentlicht werden, das das Spiel auf 4K und 60 fps bringen soll.

Keine tiefgreifenden Verbesserungen

Das Update soll am 2. Februar 2021 an der Seite des Titel-Updates 12.1 veröffentlicht werden, während in der kommenden Woche erst einmal das Titel-Update 12 erscheinen wird, um die Optimierungsstation und Herausforderungen für den Summit einzuführen. Zudem werden der Summit und der globale Event-Shop verbessert und neue Ausrüstungsgegenstände eingeführt.

Allerdings haben die Entwickler klargestellt, dass das Next-Gen-Update keine Optimierungen für die PS5 und die Xbox Series X/S mit sich bringen wird. Stattdessen soll es lediglich sicherstellen, dass „Tom Clancy’s The Division 2“ in 4K und 60 fps dargestellt werden kann.

„Tom Clancy’s The Division 2“ ist seit März 2019 für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC im weltweiten Handel erhältlich. Zudem haben die Entwickler mit „Die Warlords von New York“ eine umfangreiche Erweiterung veröffentlicht, die ein neues Gebiet, eine neue Geschichte und weitere Herausforderungen mit sich brachte.

