Fortnite: Kratos-Skin steht ab sofort bereit und zeigt sich im Trailer

Nachdem in dieser Woche bereits durchsickerte, dass mit Kratos niemand geringeres als der Protagonist des Action-Titels "God of War" Kurs auf die Schlachtfelder von "Fortnite" nehmen wird, wurde der entsprechende Skin nun auch offiziell veröffentlicht. Ein passender Trailer rundet die Veröffentlichung des exklusiven Skins ab.

Kratos mischt ab sofort in "Fortnite" mit.

Im Laufe der Woche sickerte bereits durch, dass Kratos, der unfreiwillige Held der „God of War“-Reihe, in Form eines exklusiven Skins den Weg in den Battle-Royal-Shooter „Fortnite“ finden wird.

Nachdem der Kratos-Skin in einer zu früh freigeschalteten Werbeanzeige im PlayStation Store auftauchte, kann der besagte Skin ab sofort ganz offiziell über den Item-Shop von „Fortnite“ erworben werden. Doch damit nicht genug: Beendet ihr auf der PlayStation 5 ein „Fortnite“-Match mit Kratos, könnt ihr zudem den sogenannten „Gepanzerter Kratos“-Stil freischalten, mit dem die Geschichte der „God of War“-Reihe entsprechend gewürdigt werden soll.

Ein Wiedersehen mit vertrauten Kriegswerkzeuge

Auch in „Fortnite“ greift Kratos auf seine vertrauten Waffen zurück und macht mit diesen die Schlachtfelder des kostenlos spielbaren Battle-Royal-Shooters unsicher. Beispielsweise fliegt ihr mit dem Hängegleiter „Wächterschild“, einem Andenken an Kratos’ geliebte Ehefrau Laufey die Gerechte, in die Schlacht und lasst euch mit dem Rücken-Accessoire „Mimir“ von der Weisheit leiten. Ebenfalls an Bord befindet sich die Spitzhacke „Leviathanaxt“, die von Brok und Sindri, den Schmieden Mjölnirs, geschaffen wurde.

„Entfesselt den eisigen Leviathan mit dem Emote Frostschub, das in die Spitzhacke Leviathanaxt integriert ist. Dabei handelt es sich um unsere allererste Spitzhacke mit integriertem Emote“, führen die Entwickler von Epic Games zum Release des Kratos-Skins aus.

Anbei der offizielle Trailer, der den exklusiven Skin in Aktion zeigt.

