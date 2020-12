PS4 & PS5: Japan weiterhin ein wichtiger Markt, stellt Sony klar

Nachdem es in entsprechenden Berichten zuletzt hieß, dass Sony Interactive Entertainment seinen Fokus zukünftig verstärkt auf Nordamerika verlagern wird, bezog PlayStation-Boss Jim Ryan in einem Interview Stellung zu diesem Thema. Wie es heißt, stellt Japan für das Unternehmen auch weiterhin einen wichtigen Markt dar.

Die PS5 erschien im November 2020.

Zuletzt machten Berichte die Runde, in denen die Rede davon war, dass sich Sony Interactive Entertainment zukünftig verstärkt auf den nordamerikanischen Markt konzentrieren könnte.

Vor allem die Tatsache, dass Nintendos Switch den japanischen Markt nach Belieben dominiert und den klassischen Heimkonsolen das Leben schwer macht, untermauerte die Berichte. Im Gespräch mit der Edge griff PlayStation-Boss Jim Ryan dieses Thema noch einmal auf und wies darauf hin, dass Sony Interactive Entertainment in Japan weiterhin einen wichtigen Markt sieht. Gleichzeitig war das Unternehmen seit vielen Jahren „nicht mehr so begeistert über das Engagement der japanischen Spiele-Entwickler-Community“, wie es aktuell der Fall ist.

Japanische Spiele weiterhin ein wichtiger Faktor

Zumal es nach wie vor zahlreiche japanische Entwickler und Publisher gibt, die ein fester Bestandteil der PlayStation-Line-Ups sind und dieses bereichern. „Wir haben in der zweiten Hälfte des PS4-Zyklus ein größeres Engagement seitens der japanischen Publisher gesehen. Dieses setzt sich fort und verstärkt sich mit der PS5 noch einmal“, so Ryan weiter.

Zum Thema: PS5: Im November die erfolgreichste Konsole in Großbritannien

„Ich möchte auch darauf hinweisen, dass wir ein Statement gesetzt haben, indem wir in Japan am selben Tag wie in den USA gestartet sind, was wir mit der PS4 nicht gemacht haben. Ich habe die ganzen Sachen gelesen. Vieles in dem Bericht ist ungenau, und Japan – als unser zweitgrößter Markt und als das Kernland von Sony – ist für uns nach wie vor von großer Bedeutung“, heißt es weiter.

Quelle: Gamesradar

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5