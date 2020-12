PS5: Im November die erfolgreichste Konsole in Großbritannien

Die PS5 kämpft weiter mit Lieferengpässen.

Im Rahmen eines aktuellen Berichts gingen die Marktforscher von GfK auf den Verkaufsmonat November ein und bestätigten die kürzlich veröffentlichte Meldung, dass die PS5 in Großbritannien den größten Launch einer Konsole überhaupt feierte.

Wenig überraschend sicherte sich Sonys neues Konsolen-Flaggschiff damit die Spitze der britischen Hardware-Charts. Auf dem zweiten Platz landete laut Gfk Nintendos Switch, die im direkten Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum um knapp 63 Prozent zulegte. Konkrete Zahlen zu den Konsolenverkäufen wurden zwar nicht genannt, allerdings wies Gfk darauf hin, dass im letzten Monat rund 900.000 Konsolen in Großbritannien verkauft wurden.

Spider-Man: Miles Morales der erfolgreichste PS5-Launch-Titel

Weiter heißt es, dass auf der Insel etwa 2,8 Millionen Retail-Spiele verkauft wurden. Den größten Teil des Kuchens teilten dabei die PS4 und die Switch unter sich auf, wobei sich der First-Person-Shooter „Call of Duty: Black Ops Cold War“ zum erfolgreichsten Spiel des Monats November 2020 aufschwang. Den Titel des meistverkauften PS5-Launch-Titels sicherte sich derweil „Spider-Man: Miles Morales“.

Zum Thema: PS5 bestellen: Erste Händler bestätigen Teilnahme an vierter Welle

Mit Accessoires und Zubehör generierte der britische Markt ebenfalls hohe Umsätze. Angetrieben vom Launch der neuen Konsolen wurden 1,25 Millionen Einheiten an Hardware und Konsolen-Zubehör verkauft. Auch hier dominiert die PS5, die mit dem DualSense-Controller, der dazu passenden Ladestation oder der Media-Remote gleich mehrere Accessoires in den entsprechenden Charts unterbrachte.

Anbei die Top 20 der britischen Software-Charts im November 2020, bei der allerdings nur im Handel verkaufte Spiele berücksichtigt wurden.

Die Top 20 in der Übersicht

1. Call of Duty: Black Ops Cold War

2. Assassin’s Creed Valhalla

3. FIFA 21

4. Marvel’s Spider-Man Miles Morales

5. Watch Dogs: Legion

6. Animal Crossing: New Horizons

7. Mario Kart 8: Deluxe

8. Minecraft (Switch)

9. Super Mario 3D All-Stars

10. Fortnite: The Last Laugh Bundle

11. Ring Fit Adventure

12. Marvel’s Avengers

13. Minecraft Dungeons

14. Grand Theft Auto 5

15. Hyrule Warriors: Age of Calamity

16. Demon’s Souls

17. Star Wars: Squadrons

18. 51 Worldwide Games

19. Just Dance 2021

20. Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Quelle: Gamesindustry

