PS5 bestellen: Erste Händler bestätigen Teilnahme an vierter Welle

Es scheint, dass in Kürze weitere PS5-Bestellungen angenommen werden. Erste Händler gaben bereits bekannt, dass sie an der vierten Welle teilnehmen werden.

Bald werden weitere Bestellungen angenommen.

Sony gab vor einigen Tagen bekannt, dass in diesem Jahr weitere PS5-Konsolen an den Handel übergeben werden. Das heißt, theoretisch bekommt ihr noch einmal die Chance, die neue Konsole der Japaner zu bestellen.

Wann die vierte Welle anlaufen wird, ist nicht bekannt. Allerdings steht inzwischen fest, welche Shops ihr im Auge behalten solltet, um ein Exemplar der Konsole erwischen zu können. Laut Games Wirtschaft bestätigten die folgenden Händler die Teilnahme an der erneuten Bestellwelle:

Expert.de

GameStop.de

Medimax.de

Otto.de

Nur Online-Verkauf?

Es ist schwer davon auszugehen, dass große Händler wie Amazon, Media Markt und Saturn mitziehen werden. Doch zumindest die zuletzt genannten Ketten hatten schon in den vergangenen Wochen Probleme , die vorbestellten Exemplare der PS5 auszuliefern, was seit dem Launch der neuen Konsole für reichlich Frust sorgt.

Abzuwarten bleibt, ob sich die vierte Welle erneut auf den Online-Handel beschränken wird oder auch im stationären Handel Exemplare der PS5 entdeckt werden können. Zwar verweisen Publikationen auf eine Aussage von Sony, die besagt, dass die Bestellungen über den Online-Handel abgewickelt werden. Doch bezog sich diese Aussage offenbar ausschließlich auf den Launch-Tag der Hardware.

Vor der Markteinführung der PS5 hieß es im Wortlaut: „Es werden keine Konsolen direkt im Handel am Veröffentlichungstag (19. November) verfügbar sein. Wir bitten euch daher, dass ihr euch nicht vor den lokalen Handelspartnern anstellt oder dort campt, in der Hoffnung, eine PS5-Konsole kaufen zu können. Bleibt gesund, bleibt zu Hause und tätigt euren Kauf online.“

Scalper erschweren die Bestellung

Der reine Online-Verkauf hat in Zeiten von COVID-19 natürlich Vorteile. Doch es gibt auch Nachteile: In den vergangenen Tagen mehrten sich die Berichte über sogenannte Scalper, die automatisiert Bestellungen knapper Hardware ausführen und die gekauften Exemplare überteuert auf Ebay und Co anbieten. Das führte zu dem Ergebnis, dass viele reguläre Besteller nicht einmal zur Kenntnis nehmen konnten, dass die neuen Konsolen in den betroffenen Shops verfügbar waren.

Sobald weitere Details zur vierten Welle folgen, lassen wir es euch wissen. In der Zwischenzeit kann es nicht schaden, die Produktseiten einiger großer Händler im Auge zu behalten:

Amazon

Saturn

Media Markt

