PS5: Reseller-Gruppe sicherte sich über 3.000 Konsolen – 600 Euro für einen PS5-Karton?

Die PS5 kämpft weiterhin mit Lieferengpässen.

Schon kurz nach dem Start der ersten Vorbesteller-Phase mehrten sich die Hinweise, dass Reseller mit der Unterstützung von Bots die zur Verfügung stehenden Angebote durchforsteten und sich PS5-Konsolen sicherten, ohne dass Otto Normalverbraucher eine Chance hatten, ihrerseits zuzugreifen und eine Konsole zu bestellen.

Einem aktuellen Bericht von Business Insider zufolge nahm die Problematik jedoch ein weit größeres Ausmaß an, als von vielen angenommen wurde. Der Stein des Anstoßes: Eine aus zwölf Mitgliedern bestehende Reseller-Gruppe aus Großbritannien, die sich auf Discord zusammenschloss und laut eigenen Angaben bereits im Vorfeld der offiziellen Ankündigung wusste, wo man zuschlagen musste, um sich die PS5-Konsolen zu sichern.

Bots sicherten offenbar 3.500 Konsolen

Dabei griff das Reseller-Kollektiv auf Bots zurück und konnte sich auf diesem Wege 2.500 Konsolen sichern. Hinzukommen knapp 1.000 PS5-Systeme aus der ersten Vorbesteller-Phase der PlayStation 5. Wie die Gruppe ausführt, profitierte man bei diesem Vorgehen aus den Erfahrungen der Vergangenheit, da sich die einzelnen Mitglieder bereits seit längerer Zeit kennen und in den letzten Jahren im Bereich von Sneakern und anderen Produkten ein ähnliches Vorgehen verfolgten.

Zum Thema: PS5 kaufen: Vor und nach Weihnachten „beträchtliche Mengen“ versprochen

Es versteht sich sicherlich von selbst, dass die durch die Bots ergatterten PlayStation 5-Konsolen zu überhöhten Preisen auf einschlägigen Websites und Portalen angeboten werden. Moralische Bedenken scheinen die Reseller übrigens nicht zu haben. Ganz im Gegenteil: Wie offen zugegeben wurde, gab es intern sogar Wettbewerbe, in denen es darum ging, mit entsprechenden Wiederverkäufen den größtmöglichen Gewinn zu erzielen.

PS5-Verpackungen werden zu Höchstpreisen versteigert

Auch auf der Online-Plattform eBay treibt die Nachfrage nach der PlayStation 5 mitunter reichlich kuriose Stilblüten, wie wir sie bereits von anderen Konsolen-Launches kennen. So werden unter anderem die gebrauchten Verpackungen der PS5 zum Kauf angeboten, wobei die Preis teilweise in absurde Höhen getrieben werden. Neben den Verkäufern, die die Verpackungen mitunter für hohe Preise zum Sofortkauf anbieten, sind auch die Käufer nicht ganz unschuldig an dieser Entwicklung.

Zum Thema: PSVR: Neues Mega Pack ist für die PS5 gerüstet

In vielen Fällen wird im Beschreibungstext nämlich mehrfach darauf hingewiesen, dass lediglich die Verpackung der PS5 zum Kauf angeboten wird. Die Aussicht, doch noch eine PS5 zu ergattern, führt oftmals dazu, dass die Nutzer die Artikelbeschreibung nicht genau lesen und überhastet ein hohes Gebot abgeben – meist mit unschönen Folgen.

Die PS5 wurde in der vergangenen Woche in Europa veröffentlicht und kämpft seit der ersten Vorbesteller-Phase mit Lieferengpässen. Allerdings versicherte Sony Interactive Entertainment kürzlich, dass das Unternehmen sowohl vor als auch nach Weihnachten „beträchtliche Mengen“ an neuen PS5-Konsolen an den Handel ausgeliefert möchte.

Quelle: Business Insider

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5